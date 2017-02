Zeman: "Manca la condizione fisica. Salvezza? Difficile dirlo dopo una partita"

Zdenek Zeman

"Abbiamo finalmente rotto l'incantesimo, speriamo che duri. Mi piacerebbe se venissero tutti i tifosi ad aiutarci, ma oggi ce l'abbiamo fatta anche senza una parte di loro. Il gol sul calcio d'angolo è arrivato, ma io li ho provati una volta. In due giorni potevo fare poco, ma i ragazzi hanno preso sul serio le mie indicazioni. Non penso che sia finita anche se sulle condizioni fisiche c’è tantissimo da lavorare, non ho trovato buone convinzioni. Dovremo lavorare soprattutto su quello. Prima di tutto la condizione fisica che ci permette di giocare al meglio. In certe partite il Pescara ha giocato bene, ma non è stato sempre attivo. Dobbiamo lavorare, in due giorni ho fatto solo la base. Vecchio maestro? Così dicono gli altri, ma io mi sento abbastanza giovane. Ci sono quarantenni che ne dimostrano settanta. Di Francesco? Non è più un allievo, anzi dovrebbe insegnare qualcosa a me. Vittoria? Devo ringraziare la squadra che ha dato tutto quello che aveva. Un successo importante anche dal punto di vista psicologico. Ora pensiamo subito alla prossima. Smettere di fumare in casa di salvezza? No, per favore, ogni tanto me ne fumo una. Vorrei essere noto anche per altro".

Gianluca Caprari

“Oggi ci siamo sacrificati tantissimo e abbiamo fatto una grande partita. Finalmente è arrivata la vittoria e ora ci proveremo fino alla fine. Il cambio è stato di testa. Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto e siamo riusciti a portare a casa un grande risultato. Fa piacere per Zeman ma dispiace per Oddo: anche lui mi ha dato tanto. Tutto può succedere, noi ci proveremo anche se è dura: le altre hanno tanti punti di vantaggio".

Alberto Cerri

“Ci meritavamo questo successo, perché in allenamento diamo sempre il massimo. Ottimo l'impatto con Zeman, in due giorni non ha potuto fare tanto. Il cambio di allenatore ha dato qualcosa in più, ma Oddo va solo ringraziato. Cercheremo di fare il meglio sino alla fine del campionato. L'esultanza? Dedicata alla mia famiglia, che mi ha sempre detto di essere sempre utile, e alla mia ragazza che mi ha tagliato i capelli (ride, ndr). Zeman ci ha semplicemente chiesto di dare tutto e di far capire a tutti quanto valiamo davvero".