Zhang alla Pinetina conferma Pioli: "Lo sosteniamo al 100%"

Mattinata al Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti per Jindong Zhang, che a poche ore dall'importante sfida del "Meazza" contro il Napoli, ha incontrato e caricato la squadra ribadendo il massimo supporto della proprietà per il lavoro di Stefano Pioli e del suo staff:

" Non ci facciamo distrarre dalle voci circolate all'esterno del club. Non esiste nessun fondamento di verità, perché la società sostiene al cento per cento il lavoro del nostro allenatore "

Ha sottolineato il Chairman di Suning, che si è poi confrontato con il management confermando che "la strategia di lungo termine si basa anche sulla costruzione di una società solida e di un'organizzazione infrastrutturale di livello mondiale, per rendere il club sempre più forte". "Essere parte dell'Inter significa lottare e lavorare per vincere ogni partita - ha concluso -. L'obiettivo nel medio-lungo termine rimane valorizzare il nostro club e, allo stesso tempo, i nostri giocatori".