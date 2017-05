Zhang jr: “Occorre pazienza e fiducia; servono giocatori e dirigenti con l'Inter nel cuore"

Dopo la deludente sconfitta dell’Inter a San Siro contro il Sassuolo e i mea culpa dei giocatori davanti alle telecamere, è arrivata una rarissima intervista di Steven Zhang, figlio del patron nerazzurro Jindong. Steven, come rappresentante Suning, ha fatto da trait d’union riguardo alla situazione attuale del club. Alla CNBC, il rampollo della famiglia Zhang, infatti, ha voluto rincuorare i tifosi e rassicurarli sul futuro, sostenendo che Suning investirà molto per portare il club dove merita. Dopo un anno, o quasi, da quando il colosso cinese ha prelevato le quote maggioritarie dell’Inter, si sono succeduti tre allenatori e la posizione in classifica è totalmente diversa da quella immaginata ad inizio anno calcistico. Ecco le parole di Steven:

" Bisogna avere pazienza e fiducia nel club, so che i tifosi amano la squadra con tutto il loro cuore. Il calcio in Europa è come una religione, la gente è pazza. Certo, proveremo a fare del nostro meglio, e lo faremo passo dopo passo. Suning ha una compagnia per i consumatori, e investire in una squadra di calcio diventa una porta per aprirsi a nuove esperienze, nuovi scambi, nuove culture. Poi il calcio è il calcio, ci sono sempre alti e bassi. Ma non si può cambiare il risultato del gioco in un periodo di tempo breve. Naturalmente, la prossima partita è importante, specialmente se si possiede l’Inter, un club che ha tanto potere e tante responsabilità. Ma per avere successo penso che investire in strategie a lungo termine sia la cosa più importante per questo club. "

Riguardo al prossimo allenatore, Steven rimane sibillino: “Qualsiasi scelta è possibile. Ovviamente l’allenatore è molto importante per la squadra. Ma abbiamo bisogno di persone, giocatori e dirigenti che stiano e giochino per il club con il cuore e lo spirito. Come in un’azienda, dove bisogna avere i migliori impiegati. Non penso tanto ai piani per la prossima stagione, ma a dove questo club possa andare nei prossimi tre, cinque, dieci anni“.

Sul progetto Inter e sui prossimi investimenti: “Dipende molto dai guadagni del club, ma conta di più il modo in cui vuoi investire. La cosa più importante è investire nella facilities, nelle Academy e per i giovani, perché vogliamo avere una crescita a lungo termine e un club in salute. Vogliamo che i giovani possano dare il loro meglio e avere un’opportunità per crescere e giocare in futuro in prima squadra”. Non ho dubbi che la squadra presto giocherà bene. E’ un’enorme responsabilità, anche per me personalmente“.

a cura di Matteo Tombolini