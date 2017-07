Adriano Galliani è il nuovo presidente di Mediaset Premium. L’ex amministratore delegato del Milan affronta la sfida alla vigilia dei nuovi bandi d’asta d’autunno per i diritti tv della Serie A 2018-2021. Nella nota di Mediaset si annuncia “la presenza ai vertici Premium di una figura di grande esperienza nel mondo dello sport e dei diritti tv che assicura alla società autorevolezza di standard assoluto”.

" Sono contento che Adriano abbia accettato la nostra proposta di unirsi a Premium: un rafforzamento importante in vista delle prossime scadenze legate ai diritti tv della Serie A "

Così ha commentato l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. In realtà, per Galliani si tratta di un ritorno alle televisioni, settore in cui era già stato a lungo: insieme a Silvio Berlusconi ha, infatti, fondato Canale 5 e, inoltre, è stato presidente e amministratore delegato di RTI (la società a cui è affidata la gestione di Canale 5, Italia 1 e Rete 4), oltre che consigliere d’amministrazione della stessa Mediaset.