Agnelli guarda al futuro: "Ricavi record, ma crescere non basta. Bisogna evolversi"

Dall’annuale assemblea degli azionisti della Juventus, Andrea Agnelli spalanca ancora una volta le porte sul futuro del calcio. Italiano, e non solo. Tanti i punti toccati dal presidente dei bianconeri, che parte celebrando i successi societari ma apre poi a questioni più ampie: dal calendario internazionale allo sviluppo futuro delle competizioni UEFA dopo il 2024. Divisi per ordine, proponiamo i passaggi più interessanti.

Apertura sulla Juventus: elogio ad Allegri e mini-frecciatina al passato...

"L'ho detto l'anno scorso e vorrei ripeterlo quest'anno. Siamo estremamente orgogliosi: Legend. Mai nessuno nella storia del calcio ha vinto sei Scudetti di fila, e questo deve renderci estremamente orgogliosi. Questi risultati sono il frutto dell'impegno e della dedizione delle done e degli uomini della Juventus, da esempio per qualunque azienda. Un ringraziamento speciale va ai sei giocatori che hanno vinto i sei Scudetti consecutivi: capitan Buffon, Chiellini, Barzagli, Lichtsteiner, Marchisio e Bonucci. Per cinque di loro la sfida continua. Ringrazio molto l'amministratore delegato Marotta, il vicepresidente Nedved, Fabio Paratici e Federico Cherubini. Un ringraziamento anche ad Allegri, che con la sua caparbietà ha portato avanti un lavoro che per altri sembrava terminato. Il successo più bello sarà il prossimo, cercheremo di vincere il settimo Scudetto consecutivo e di confermarci in Europa. Ma quest'anno c'è anche la sfida delle J-Woman, in bocca al lupo alle ragazze e a Rita Guarino".

Sempre Juventus: utile da record!

"Non c'è solo il campo, registriamo con orgoglio un fatturato da 411 milioni esclusi i trasferimenti, con utile storico di 42.6 milioni di euro. Il Training Center è praticamente ultimato, la scuola è funzionante, il concept store sarà attivo dal prossimo anno. Bello vedere come tante attività vengono portate avanti parallelamente all'attività sportiva. Portiamo avanti sul modello americano un sistema di orario flessibile, alta qualità della vita dei nostri dipendenti. Abbiamo compleato alcune operazioni importanti. Aver ottenuto l'intitolazione dello Stadium da un'azienda come l'Allianz ci permette di collocare la Juve dove qualche anno fa auspicavamo di collocarla, ovvero tra le grandi realtà. Ma è importante anche l'accordo con un'azienda giapponese come Cygames. È di questi giorni - quindi non sarà nel bilancio - l'accordo con Netflix e siamo i primi in tal senso. Poi a febbraio il nostro nuovo logo, che vedete ovunque e da parte mia è estremamente importante. Il focus rimane, sarà sempre il calcio giocato. Ma sappiamo che per sviluppare la parte sportiva, è importante pensare a ciò che avviene fuori dal campo".

Sul futuro del calcio italiano

“Passi avanti del movimento, con estrema difficoltà dall'aprile di quest'anno è stato approvato un nuovo statuto della Lega di A. Ieri c'è stato incontro positivo a Milano si sono creati due gruppi di lavoro differenti, auspicio che da qui si possa cominciare a sviluppare prodotto calcio. Le sfide rimangono le stesse. È il prodotto calcio quello che ci permette la crescita economica, la sfida dei prossimi 3-6 anni non può essere che ammodernare impianti sportivi, gli stadi sono ormai fatiscenti. E poi la ridistribuzione del campionato di serie A: un conto è vendere per un ritorno economico, ma poi dobbiamo preoccuparci che venga distribuito. Perché se ci inseriscono in una serie di pacchetti che poi non ci porta di farci vedere all'estero, allora la distanza dalle altre federazioni non può che aumentare. Attenzione deve essere posta su due temi: riforma campionati, 20 squadre sono troppe ed è un tema affrontate anche da altri campionati. E le seconde squadre. La Uefa ha puntato il dito sul livello dei prestiti correnti, ha ragione perché può influire sulla competitività. Ma è anche vero che per ridurlo serve una seconda squadra dove far giocare i giovani che altrimenti non troverebbero sbocco. La Primavera è un buon campionato ma non produce calciatori pronti, basti pensare a Chievo e Torino che dopo il titolo di campione d'Italia non hanno portato nemmeno un giocatore a esordire in prima squadra l'anno successivo. Che almeno si parli di un campionato Under 21 come in Inghilterra”.

Capitolo Nazionali e competizioni UEFA

“Con la FIFA dovremo rivedere il calendario internazionale e la finestra dei trasferimenti estivi. Una soluzione può essere quella di lasciare i giocatori un mese consecutivo alle rispettive nazionali, riducendo così i rischi e gli sforzi anche legati a lunghe trasferte come quelli delle rappresentative sudamericane. Con la UEFA il grosso del lavoro andrà svolto nei prossimi anni perché il nostro lavoro si intreccia con loro. Ci sarà soprattutto l'esigenza di capire quale sarà il futuro delle competizioni internazionali nel post 2024, passando per un principio di armonizzazione. Le singole leghe che operano nei singoli paesi sono quasi un ostacolo. Da parte mia la speranza non può che essere un tavolo di trattativa con tutti gli organi coinvolti per concordare e organizzare il post 2024. Ci aspettano 6 anni con Serie A, Champions LEague ed Europa League come le conosciamo. Il grosso problema che noi riscontriamo e che riscontrano tutti è perseguire l'obiettivo della stabilità finanziaria. L'auspicio nei prossimi anni non sarà più solo crescere, ma evolvere. Non si può evolvere se non c'è un dialogo tra tutte le componenti. In questo senso un'analisi deve essere fatta da tutti, per imepgnarsi in un percorso di evoluzione.”