Alessandro Florenzi rientra alla grande, ma diamogli ancora tempo

Alessandro Florenzi è tornato. Di nuovo. Era già tornato a febbraio dopo la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, forse troppo presto... E infatti si era rifatto male subito allo stesso ginocchio. Ora il recupero è stato meno affrettato e con tempi più rilassati e il tuttofare della Roma si è ritrovato di nuovo in campo - da capitano - nell'amichevole con la Chapecoense (vinta dalla Roma 4-1).

Era solo un'amichevole, certo, ma per chi definisce questo lungo stop "dieci mesi di vacanza" con la rabbia negli occhi di chi avrebbe voluto esserci, ma non poteva, era un'occasione per testarsi e soprattutto per sentirsi di nuovo importante, anche se l'allenatore e parte della squadra sono cambiati.

I dubbi sul ruolo: quando un giocatore è troppo bravo...

Con il nuovo assetto della Roma, è inevitabile chiedersi quale sarà il posto di Florenzi in questo undici giallorosso targato Di Francesco: la risposta non la sa nemmeno lui! Florenzi è infatti il giocatore più versatile e polivalente che il calcio italiano può vantare e qualsiasi posizione occupi sulla fascia non è un problema, ma un'opportunità per fare bene. Contro la Chape, Florenzi ha giocato da terzino destro, ma poi ha segnato un gol su rigore. Non vuol dire nulla e vuol dire tutto: stiamo parlando di un ragazzo che è in grado di ricoprire più ruoli in maniera egregia e per Di Francesco si apre un bivio. La scelta è infatti tra trovargli un ruolo fisso e farlo giocare lì in pianta stabile, soprattutto ora che è ancora in fase di recupero, oppure di continuare a utilizzarlo come jolly di lusso, approfittando della sua eclettica capacità di adattamento anche in base agli avversari da affrontare. Di certo il giocatore è pronto, con umiltà, con il più classico dei "mi metto a disposizione dove ci sarà bisogno e sono pronto a dare un contributo importante alla squadra".

L'insidia è dietro l'angolo: diamogli il tempo di recuperare

Di certo però bisogna stare attenti a non incorrere nello stesso errore dello scorso inverno e di provare ad affrettare i tempi: due infortuni allo stesso ginocchio, in sequenza, sono pesanti da smaltire e benché Florenzi sia un gioiello calcistico che tutta l'Italia ammira (anche in ottica Mondiali, ovviamente), non bisogna mettergli pressione. Le ginocchia sono delicate, il suo sinistro in particolare, e bisogna dare al ragazzo la possibilità di recuperare la forma migliore senza fretta. E' lui il primo a saperlo e, benché morda il freno, si intuisce che questa volta tutti sono consapevoli dei rischi che si correrebbero nel voler accelerare ulteriormente il processo di guarigione. Intanto aspettiamolo e gioiamo di quello che al momento è in grado di dare al nostro campionato.