Allegri: “Alex Sandro rimane alla Juventus, è un terzino straordinario”

Il Chelsea se ne faccia una ragione. È questo il succo delle parole di Massimiliano Allegri sul futuro di Alex Sandro. Parole raccolte nella conferenza stampa a seguito di Roma-Juve in quel di Boston. L’allenatore livornese rassicura i tifosi bianconeri e ha rilasciato secche smentite su una possibile partenza di Sandro: “È un giocatore straordinario. Insieme a Marcelo, sicuramente il terzino sinistro più forte al mondo. In chiave mercato non ne parlo: Alex Sandro è un giocatore della Juventus e rimarrà alla Juventus”.

Rassicurazioni necessarie per i tanti tifosi bianconeri che vogliono garanzie sulla permanenza dei campioni nell’attuale undici di Allegri. Dopo l’addio di Bonucci e Dani Alves, l’ultima cosa che la tifoseria bianconera vuole è vedere un possibile addio di Sandro. Ma Allegri non ci sta e aggiunge: “E’ un giocatore incredibile, è migliorato molto da quando è arrivato e ha ancora tanti margini di crescita.”