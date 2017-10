Allegri: "Rugani e Dybala giocano, Marchisio convocato, Matuidi ko"

"Marchisio domani è convocato, Matuidi no perchè nella rifinitura di stamattina ha accusato un risentimento sul flessore. Domani quindi siamo come i vecchi tempi, 16 giocatori di movimento più tre portieri. Ne abbiamo solo sei in panchina". Lo ha detto Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida in casa dell'Udinese. "Buffon sta bene e gioca", ha proseguito in conferenza stampa il tecnico bianconero facendo poi il punto sulle condizioni degli altri singoli. "Rugani è in buona condizione e domani giocherà", nelle ultime uscite non ha trovato spazio "perchè durante l'allenamento avevo visto che magari non mi dava quelle garanzie e c'erano partite in cui era meglio che giocassero gli altri. Tra l'altro per 'altri' si parla di Barzagli, Chiellini e Benatia, tre giocatori di grande livello.

Può capitare di stare fuori". Quanto a De Sciglio "da lunedì è con la squadra. Howedes da lunedì inizia a lavorare con la squadra. Siamo sulla via del recupero da parte di tutti. Pjaca al più presto andrà a giocare con la Primavera per cominciare a mettere dentro un po' di minutaggio". Bisogna affrontare una partita per volta e soprattutto fare dei punti perchè ne abbiamo già persi cinque per strada e siamo in un momento delicato". Ha proseguito Allegri commentando il momento dei bianconeri alla vigilia della trasferta di Udine. "Anche perchè abbiamo giocatori che devono recuperare la condizione.

" E' un momento dove bisogna raccogliersi, lavorare bene come squadra e mettere da parte quelle che sono le bellezze estetiche della partita. In queste 4-5 partite prima della sosta bisogna portare a casa più punti possibili. Udine è sempre una tappa particolare, soprattutto perchè andiamo sempre in un momento delicato, anche per loro. Hanno bisogno di punti e faranno una partita fisica e molto più attenta che altre volte. Anche se comunque sia c'è sempre la Juve davanti per loro domani sarà importante fare punti. Bisognerà farsi trovare pronti ed essere all'altezza. Anche perchè ho una squadra fisica, con delle buone individualità tecniche "