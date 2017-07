Amichevoli: apre l’Inter, poi Lugano-Milan e Juventus-Barcellona: quanto calcio già a luglio

Bologna, Lazio, Milan e Napoli hanno già aperto le danze. Raduni cominciati, ritiri estivi che si prospettano lunghissimi, in attesa di un campionato che comincerà il 19 agosto. E in attesa che tutte le squadre di Serie A completino il quadro (ultime saranno Juventus e Torino il 10 luglio), si profila un mese di luglio già ricco di impegni da seguire. L’Inter sarà la prima big in campo, mentre il Milan comincerà subito forte per prepararsi al meglio al preliminare di Europa League (27 luglio l’andata). A fine mese scalderanno i motori anche Juventus e Roma, impegnate nell’International Champions Cup.

Montella - Milan - Serie A 2016/2017LaPresse

Lugano-Milan, poi Inter-Norimberga

Inter-Wattens e Chievo-Rappresentativa Juniores del Trentino saranno le prime amichevoli estive 2017/18, domenica 9 luglio. Poi l’11 luglio subito un incontro di prestigio allo stadio Cornaredo di Lugano, la formazione elvetica sfiderà il nuovo Milan di Montella, con alcuni nuovi acquisti già a disposizione. Per vedere altri incontri di un certo rilievo bisognerà aspettare il 15 luglio, quando l’Inter sfiderà il Norimberga, mentre il 18 i cugini rossoneri se la vedranno con il Borussia Dortmund, nel primo match di International Champions Cup a Guangzhou (Cina).

QUI: Tutte le amichevoli estive delle 20 squadre di Serie A

Nell’ICC avversarie da urlo

Il Napoli, che si è radunato già al completo per arrivare in forma al playoff di Champions League, darà un assaggio di Serie A già il 22 luglio, sfidando il Chievo. Stesso giorno per la sfida tra Lazio e SPAL, mentre la Juventus, dopo essersi riscaldata con il Tigres il 20 luglio, se la vedrà il 23 con il Barcellona al MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. Roma-PSG il 19 luglio (a Detroit), Bayern Monaco-Milan (22 luglio), Tottenham-Roma (25 luglio), Inter-Lione (24 luglio), Atalanta-Lille (26 luglio, unica di queste non valide per la ICC), PSG-Juventus (26 luglio), Chelsea-Inter (29 luglio), Sporting Lisbona-Fiorentina (29 luglio) e Roma-Juventus (30 luglio) completeranno un primo mese di amichevoli davvero spettacolare.