Ancelotti tranquillizza Montella: "Milan? Starò fermo per i prossimi 10 mesi"

Niente Milan per Carlo Ancelotti, ma anche niente Cina. L’ormai ex tecnico del Bayern Monaco ha deciso di ‘riposarsi’ fino alla fine della stagione, attendendo un’eventuale offerta per il prossimo anno. Da Gerusalemme, dove si trova su invito della Ong 'Assist for peace' che ha organizzato un incontro nel campo di calcio del patriarcato armeno con bambini cristiani, musulmani ed ebrei, l’allenatore di Reggiolo ha comunicato di non voler più allenare in questa stagione…

" Sono sicuro, per i prossimi 10 mesi riposerò, quindi niente altre squadre. Bayern Monaco? Meglio tacere… Meglio parlare dell’Assist for peace. Molto lieto di essere qui. Un impegno che volevo assolutamente mantenere. I bimbi sono il nostro futuro "

Niente Milan quindi, nonostante alcuni organi di stampa avevano ventilato la possibilità di un ritorno di Ancelotti come allenatore dei rossoneri in caso di eventuale esonero di Montella dopo il derby.