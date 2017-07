Andrea Conti chiama il Milan: "Sono pronto a saltare le vacanze pur di firmare"

"I miei obiettivi sono quelli di ripetere la stagione appena conclusa se non fare meglio, anche se sarà difficile. Il Milan? Per me giocare sarebbe un sogno, è il sogno di ogni bambino, spero di poter vestire la maglia rossonera nella prossima stagione".

Lo ha detto ai cronisti il difensore dell'Atalanta Andrea Conti a margine della cerimonia di premiazione degli 'Sportitalia Awards' a Carate Brianza. "Quando si conclude la trattativa? Non dovete chiederlo a me, ma alle società e al mio agente. Se sono pronto a tornare prima dalle vacanze per firmare? Sono disposto anche a non partire...", ha aggiunto.