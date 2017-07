Antonio Donnarumma al Milan: l'affare che avvicina il rinnovo di Gigio coi rossoneri

Come riportato dal profilo twitter dell’Asteras Tripoli, il Milan ha inoltrato un’offerta ufficiale per Antonio Donnarumma. Nei giorni scorsi il portiere aveva avuto il permesso di recarsi a Milano per sottoporsi alle visite mediche. Ora tutto è pronto per concludere il trasferimento.

L’operazione rientra nella vicenda più infuocata di questa sessione di mercato, ed ha avuto un ruolo molto importante per sbloccare la questione rinnovo del 99 rossonero. I fratelli Donnarumma saranno così entrambi nella rosa del Milan.

A cura di Lorenzo Giardini

PER TUTTE LE NOTIZIE E GLI AGGIORNAMENTI SEGUICI SU AGENTIANONIMI

L'articolo Milan, Antonio Donnarumma sarà un giocatore rossonero proviene da Agenti Anonimi.

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi