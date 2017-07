Antonio Rudiger è a Londra, l'accordo con il Chelsea è ormai a un passo

Antonio Rudiger saluta la Roma: il difensore è a un passo dal Chelsea. Secondo quanto riporta il 'Daily Mirror' il giocatore, reduce dal trionfo con la Germania in Confederations Cup, sarebbe a Londra in queste ore per completare il suo trasferimento in Premier League. Alla Roma andranno circa 39 milioni di euro tra parte fissa (35) e bonus (4).

