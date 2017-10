Atalanta-Bologna: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

AtalantA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon Freuler, Spinazzola; Cristante; Petagna, Ilicic. Allenatore: Gasperini

Indisponibili: Schmidt

Squalificati:

Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis, Gonzalez, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco. Allenatore: Donadoni

Indisponibili: Taider, Mbaye, Keita, Maietta, Avenatti

Squalificati:

Statistiche Opta

L’Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro il Bologna in Serie A (1P), comprese tutte le ultime tre – ha tenuto la porta inviolata tre volte nel parziale.

L’ultimo successo esterno del Bologna contro l’Atalanta in Serie A è arrivato nel gennaio 2009 (0-1): da allora quattro vittorie bergamasche e due pareggi.

L’Atalanta ha perso solo una delle ultime 15 partite di campionato all’Atleti Azzurri d’Italia: completano il parziale nove successi e cinque pareggi.

14 punti dopo le prime otto partite di campionato: i rossoblu non partivano così bene in Serie A dalla stagione 2001/02.

Il Bologna arriva da tre successi consecutivi di campionato: i rossoblu non registrano quattro vittorie di fila in Serie A dalla stagione 1966/67.

Un sono gol subito nei primi tempi dal Bologna in campionato (record condiviso con la Roma): in particolare i rossoblu sono gli unici a non aver ancora concesso reti nella prima mezzora di gioco.

Nessuna squadra ha realizzato più gol di testa dell’Atalanta (quattro): ben tre di questi sono stati segnati da Bryan Cristante.

Il Bologna è la vittima preferita di Josip Ilicic in Serie A: sono infatti cinque i gol contro i rossoblu in 11 incroci nella competizione.

Rodrigo Palacio, un gol e un assist nelle ultime due in A, ha segnato tre reti in 12 match di campionato contro l’Atalanta: due di questi sono arrivati proprio all’Atleti Azzurri d’Italia.

Proprio contro il Bologna è arrivato l’ultimo gol in Serie A di Andrea Masiello, che ha aperto le marcature nel 2-0 del 27 novembre 2016.