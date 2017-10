Atalanta-Verona: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Atalanta (3-5-2): Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Hateboer, Freuler, De Roon, Ilicic, Spinazzola; Ilicic, Cornelius. All. Gasperini

Indisponibili: Schimidt, Gomez

Squalificati:

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; Caceres, Caracciolo, Heurtaux, Souprayen; Romulo, Fossati, Bessa; Cerci, Pazzini, Verde. All. Pecchia

Indisponibili: Ferrari, Bianchetti, Zuculini F., Buchel

Squalificati: Zuculini B.

Statistiche Opta

Il Verona è rimasto imbattuto nelle ultime sette partite di Serie A (5V, 2N) contro l’Atalanta dopo che aveva perso quattro delle precedenti sei (1N, 1P).

Negli ultimi cinque match di Serie A tra queste due squadre si sono alternati un successo del Verona e un pareggio: vittoria per 2-1 dei veneti nell’incrocio più recente.

I gialloblu hanno vinto solo due delle 18 trasferte di Serie A sul campo dell’Atalanta (7N, 9P), appena una nei 14 incontri più recenti disputati a Bergamo.

L’Atalanta ha un solo punto in meno rispetto alle prime nove giornate dello scorso campionato, ha subito gli stessi gol (13) e ne ha segnati due in più (14).

Il Verona ha alternato un pareggio a una sconfitta nelle prime quattro trasferte di questo campionato e nelle tre più recenti ha sempre incassato almeno due reti.

Il Verona è la squadra che ha segnato meno (solo un gol) e che ha subito di più (13 reti) nei primi tempi di questo campionato.

L’Atalanta è sia la squadra che vinto più contrasti (124), che quella che ha recuperato più palloni (646) in questo campionato.

Giampaolo Pazzini (12 presenze in A con i bergamaschi nel 2004/05) ha nell’Atalanta la sua vittima preferita in Serie A: otto reti in 17 confronti.

Tutti e tre i gol di Pazzini in questo campionato sono arrivati su calcio di rigore: tra Serie A e Serie B l’attaccante ha trasformato tutti gli 11 rigori calciati con la maglia dell’Hellas.

Josip Ilicic è l’unico giocatore dell’Atalanta ad essere sempre sceso in campo in tutte le prime nove giornate di campionato (sette volte da titolare).