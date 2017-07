Aubameyang segna una doppietta, il Milan si arrende: a Guangzhou finisce 3-1 per il Dortmund

Sotto la pioggia di Guangzhou, un Milan privo di tanti nuovi acquisti si arrende ad un Borussia Dortmund più forte e più rodato. Finisce 3-1 a Guanzhou, grazie alla doppietta di Aubameyang, oggetto del desiderio dei rossoneri, e al gol di Sahin, con la complicità di Marco Storari, che è rimasto in campo per tutti e novanta i minuti. Per i rossoneri, gol di Carlos Bacca al 24' del primo tempo ad accorciare le distanze. Poche valutazioni da fare sui rossoneri, disastrosi in difesa nel primo tempo con la coppia Paletta-Zapata in grossa difficoltà contro la rapidità del Dortmund. In difficoltà anche Ricardo Rodriguez, mentre ha confermato le buone impressioni Franck Kessie, nonostante un avvio difficile nel ruolo di regista. Molto bene anche Mateo Musacchio nella ripresa, novanta minuti di panchina per Gianluigi Donnarumma.

La partita

Il Milan soffre molto nella prima fase di gioco, particolarmente sulla sinistra dove imperversa Dembelè, e va sotto al 16’ quando il sinistro di Sahin incontra le debole resistenza di Marco Storari. Colpevole, nell’occasione, l’esperto portiere del Milan che si tuffa male ed in ritardo sul tentativo da lontano del turco. Tre minuti dopo, al 19’, Gabriel Paletta (disastroso) commette un fallo in netto ritardo su giovane Pulisic, agganciandolo da dietro, e regalando un calcio di rigore al Dortmund: sul dischetto va proprio Aubameyang che con il destro segna lo 0-2, raggiunto in meno di venti minuti. La coppia difensiva Paletta-Zapata fa acqua da ogni parte ed il veloce comparto offensivo dei tedeschi va a nozze. Un colpo d’esterno di Carlos Bacca dal limite rimette però in carreggiata il Milan al 24’, dopo che caparbiamente il colombiano aveva superato un paio di avversari. Al 63’, in contropiede, Aubameyang segna la doppietta personale e rimette due gol di distanza tra le squadra, correggendo in scivolata un cross da sinistra di Pulisic.

In arrivo i nuovi acquisti, in partenza De Sciglio

Sono partiti in mattinata da Malpensa altri quattro nuovi acquisti: sono saliti sul volo per la Cina Leonardo Bonucci, Lucas Biglia, Andrea Conti ed Andre Silva. Raggiungeranno i compagni di squadra che sabato a Shenzen alle 11.35 italiane affronteranno il Bayern Monaco, prima di rientrare in Italia per il terzo turno preliminare di Europa League contro il Craiova, in calendario il prossimo 27 luglio. Ha salutato il Milan invece Mattia De Sciglio, partito in direzione Torino per effettuare le visite mediche con la Juventus.

Il tabellino

Milan (4-3-3): Storari; Abate (dal 65’ Gomez), Paletta (dal 46’ Musacchio), Zapata, Rodriguez (dal 62’ Antonelli); Kessié, Mauri, Bonaventura (dal 62’ Sosa); Borini, Bacca (dal 65’ Cutrone), Niang (dal 46’ Çalhanoglu). All.: Montella.

Borussia Dortmund (4-3-3): Weidenfeller (dal 47’ Reimann); Zagadou, Bartra (dal 73’ Subotic), Sokratis, Piszczek (dal 47’ Passlack); Sahin, Castro, Rode (dal 62’ Gotze); Aubameyang (dal 73’ Isak), Dembele (dal 64’ Durm), Pulisic (dal 73’ Schurrle). All.: Bosz.

Marcatori: al 16’ Sahin, al 19’ Aubameyang rig., al 24’ Bacca, al 62’ Aubameyang.