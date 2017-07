Baggio: "Mi sogno ancora quel rigore, ho sempre cercato di far divertire la gente"

Roberto Baggio ha parlato. In un’intervista al Corriere della Sera in edicola oggi, a firma di Tommaso Pellizzari, il Divin Codino ha aperto il libro dei ricordi, mettendo l’accento anche su quel famoso rigore di USA 1994, che costò una finale mondiale all’Italia:

" Non ho ancora trovato il senso di quell’errore, provo la stessa amarezza del 1994. Non è diminuita, non passerà mai penso. Però per me quel Mondiale resta un ricordo bello, perché il percorso fu denso di significato per la fatica, le difficoltà e per il carattere e la determinazione con cui ne siamo usciti. Anche se è il Mondiale del 1990 quello in cui mi sentivo di poter fare qualsiasi cosa "

Alla domanda sul suo possibile erede, Baggio ha spiazzato un po’ tutti: “Guardo molto calcio sudamericano e, da tifoso del Boca Juniors, mi piace molto Centurion”. Sul difensore più forte mai affrontato, ha pochi dubbi: “Paolo Maldini. Quando te lo trovavi davanti sapevi che non passavi. Era grosso. Ed era forte di testa, di destro, di sinistro. Dovevi mettere insieme 15 giocatori per fare uno come lui”

1994, Mondiali, Italia, Roberto Baggio (getty images)Getty Images

Un appunto anche su Firenze, sulla Fiorentina e sull’addio di Borja Valero: “Io nei confronti di Firenze avevo e avrò sempre un grande senso di gratitudine, per i due anni di stop dopo il mio primo infortunio al ginocchio. Non avevo mai giocato e la gente mi stava vicino, mi dimostrava il suo affetto, mi stimolava a non mollare, mi diceva che mi avrebbero aspettato. Sono cose che io non dimentico. Credo che a Borja Valero sia successo qualcosa di simile”. Definito da molti l’ultimo grande calciatore italiano, Baggio risponde lusingato:

" Mi fa piacere. Credo perché, consapevolmente o meno, ho sempre cercato di far divertire la gente con il mio modo semplice di giocare "