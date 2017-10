Baroni saluta il Benevento: "Ringrazio tutti, dal presidente ai tifosi. Auguro loro la salvezza"

" Voglio ringraziare sentitamente il presidente Vigorito per avermi scelto, e sostenuto, sia professionalmente che umanamente nella mia avventura alla guida del Benevento. Un valore, il suo, che porterò con me ancor più dei risultati e traguardi sportivi che abbiamo raggiunto insieme "

Comincia così la lettera che Marco Baroni indirizza al Benevento nel salutare il club, dopo l'ufficializzazione del suo esonero.

" Ringrazio inoltre, unitamente a tutto il mio staff, tutta la società del Benevento Calcio, in ogni suo componente, e i cittadini e i tifosi del Benevento, uno a uno, che ci hanno aiutato, sostenuto, sospinto: la vostra voce è stato il nostro vento, il vostro entusiasmo la nostra stella polare; non si può creare un’atmosfera straordinaria e coinvolgente come quella realizzata allo stadio Ciro Vigorito se non si possiede collettivamente un sentimento, una storia, se non si appartiene a una terra di cui mi sono sentito parte integrante, il Sannio, che perpetua la sua bellezza attraverso il suo popolo. Auguro al Benevento di raggiungere la salvezza obiettivo nel quale ho sempre creduto fermamente "

Al posto di Marco Baroni, sulla panchina del Benevento ci sarà Roberto De Zerbi, che nella scorsa stagione ha allenato il Palermo fino all’eliminazione della squadra siciliana in Coppa Italia ad opera dello Spezia del 30 Novembre scorso. Il tecnico bresciano ha firmato un contratto annuale ed esordirà a Cagliari, in una trasferta determinante per rilanciare la corsa salvezza.