Barzagli saluta Bonucci: "Solo noi conosciamo la verità"

"Noi conosciamo la verità".

A due giorni dal passaggio di Leonardo Bonucci al Milan Andrea Barzagli, difensore della Juventus, interviene per provare a sedare i retroscena sull'addio ai bianconeri dell'ormai ex compagno di squadra. "Abbiamo passato anni fantastici da compagni, colmi di vittorie e imprese", scrive Barzagli nel post di saluto pubblicato su Instagram. "Ci siamo migliorati, sostenuti e trovato un feeling insieme a Gigi e Giorgio che mai avevo provato".

"Mi fa strano - dice il difensore toscano - non vederti in spogliatoio, quello stesso spogliatoio che qualcuno ultimamente ha dipinto come ormai diviso, con invenzioni e fantasie su litigi e scontri. Ma noi conosciamo la verità. In bocca al lupo per la tua nuova avventura Leo". A corredare il post un'immagine che ritrae i due giocatori abbracciati in campo.