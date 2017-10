Belotti, lesione al collaterale del ginocchio destro: almeno un mese di stop

Brutte notizie per il Torino che dovrà stare senza Andrea Belotti per almeno 4 settimane. Questo il responso degli esami strumentali svolti dall’attaccante di Calcinate a seguito dell’infortunio patito nel match contro l’Hellas. Il classe ’93 ha riportato una lesione di 1°/2° grado del legamento collaterale e capsulare mediale del ginocchio destro. Niente operazione chirurgica però per Belotti che si sottoporrà a trattamenti conservativi, con il giocatore che dovrà stare fermo per almeno un mese saltando le gare di campionato contro Crotone, Roma, Fiorentina, Cagliari e Inter.

Belotti è così a rischio, inoltre, dei playoff per l'accesso alla fase finale dei Mondiali 2018: la gara d'andata si giocherà tra il 9 e l'11 Novembre, la partita di ritorno tra il 12 e il 14 Novembre. Ancora da definire invece i tempi di recupero di Lorenzo De Silvestri, che ha invece riportato una forte contusione al bacino.