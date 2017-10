Benevento-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Benevento (4-3-3): Brignoli; Gyamfi, Venuti, Djimsiti, Letizia; Cataldi, Chisbah, Memushaj; Puscas, Iemmello, Lombardi. Allenatore: Baroni

Indisponibili: Ciciretti, Costa, Parigini, Di Chiara, D’Alessandro

Squalificati: Antei, Lucioni

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout, Benassi; Thereau, Simeone, Chiesa. Allenatore: Pioli

Indisponibili: Dias, Saponara

Squalificati:

Statistiche Opta

Nessun precedente tra queste due squadre in Serie A: la Fiorentina ha vinto solo 19 delle 79 trasferte contro squadre campane in campionato (25N, 35P).

La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 12 partite esterne di campionato: entrambe queste vittorie però sono arrivate proprio contro squadre neopromosse.

Zero punti per il Benevento: solo il Venezia 1949/50 era rimasta a secco dopo le prime otto di Serie A – nella competizione non è mai successo che una squadra perdesse tutte le prime nove partite iniziali.

Il Benevento inoltre non ha trovato la rete in sei delle otto partite finora giocate di Serie A, record negativo in questo campionato.

La Fiorentina ha vinto solamente una delle ultime otto trasferte di campionato (2N, 5P).

Il Benevento ha la peggior percentuale realizzativa dei maggiori cinque campionati europei (2.4%): infatti solo due degli 85 tiri (esclusi respinti) tentati dai giallorossi sono finiti in rete.

La Fiorentina è la squadra che ha subito più reti di testa in questa Serie A (quattro reti) – tutte queste però sono arrivate in partite casalinghe.

Pietro Iemmello ha segnato l’unica volta che ha affrontato in Serie A la Fiorentina in un match casalingo (maggio 2017 con il Sassuolo).

Cyril Théréau, prima di questa stagione, non aveva mai segnato cinque gol nelle prime otto giornate di campionato.

Giovanni Simeone è il giocatore che ha effettuato più tiri di testa in questa Serie A (10): uno dei suoi due gol in questo campionato è arrivato con questo fondamentale.