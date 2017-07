Bentancur “blocca” la Juventus: può arrivare solo uno tra Danilo, Douglas Costa e Aurier

La partenza forzata di Dani Alves sta creando diversi grattacapi alla Juventus. La priorità, infatti, ora è quella di trovare un terzino destro all’altezza, per colmare un lacuna tecnica significativa. Se De Sciglio del Milan può essere stato indivuato come utile pedina di scorta (visto che sa giocare sia a destra che a sinistra e che è già stimato da Allegri), la dirigenza bianconera è alla ricerca di un titolare per la corsia di destra. I nomi principali sono quelli di Serge Aurier del PSG e di Danilo del Real Madrid. La Juve ha già avviato i contatti con entrambi, ma sta ancora aspettando nel prendere la decisione finale per un motivo alquanto delicato: i posti disponibili per giocatori extracomunitari. I bianconeri, infatti, come tutte le squadre di Serie A, possono acquistare dall’estero al massimo due calciatori extracomunitari a stagione: il primo senza problemi (l’unica condizione è aver giocato con la Nazionale o Under del suo Paese almeno cinque partite), l'altro vincolato al fatto di aver venduto un altro extracomunitario all'estero. Nel caso della Juventus, il tesseramento di Dani Alves da parte del Manchester City non è stato ancora formalizzato e la cessione (probabile) di Neto non ancora certa. Ragion per cui i bianconeri, che hanno ormai accordato l’acquisto di Bentancur, dovranno scegliere ponderatamente l’altro nome extra-UE, comunque dopo aver ufficializzato la partenza di un pari “status”.

Bentancur presto ufficiale: affare da 10 milioni di euro

Ma Bentancur deve essere acquistato per forza? Risposta difficile. Nel senso che la Juventus non è ovviamente obbligata, ma ha già formalizzato l’accordo sia col giocatore che con il Boca Juniors. Ad aprile, infatti, il club bianconero ha portato a compimento un'operazione da 9,5 milioni di euro, che si aggiungono al milione per l'opzione versato in occasione dell'affare Tevez, con tutta una serie di bonus a salire fino a circa 14 milioni con il Boca che avrà diritto anche al 50% dell'incasso relativo alla futura eventuale rivendita di Bentancur a un'altra squadra. Il centrocampista uruguaiano ha già sostenuto le visite mediche e attende solo la comunicazione definitiva dalla Juve. E se Bentancur andasse in prestito? Potrebbe farlo, ma sempre e solo dopo che la Juventus ne abbia depositato il tesseramento, occupando quindi in ogni caso un posto da extracomunitario. L’unica ipotesi (che appare irreale) sarebbe solo quella del mancato tesseramento, lasciandolo un altro anno al Boca. Ma si creerebbero sia frizioni tra i due club che problemi burocratici che la Juventus preferisce evitare.

Rodrigo Bentancur (Uruguay)Getty Images

Capitolo terzino: Aurier sfida Danilo

La Juventus, comunque, prima di ufficializzare Bentancur, punta a concludere il primo acquisto vero di un extracomunitario. Il colpo importante. Il testa a testa pare essere, quindi, tra Aurier e Danilo, con il secondo leggermente favorito. Entrambi affari da 20-25 milioni di euro. Marotta e Paratici stanno trattando con entrambi i loro club e, al tempo stesso, stanno monitorando anche altre piste europee, anche se meno altisonanti. Perché?

Douglas Costa in stand-by: se arriva il terzino extra-UE, lui non può arrivare

Perché l’obiettivo principale dei bianconeri era (e resta) Douglas Costa del Bayern Monaco. Anche lui, però, extracomunitario proveniente dall’estero. Un acquisto sicuramente più oneroso (si potrebbe chiudere a 45 milioni di euro bonus compresi), ma anche più allettante. Ovviamente, se la scelta ricadesse su Danilo o Aurier, l’arrivo dell’esterno brasiliano del Bayern sarebbe impossibile. Una questione complicata e di non facile soluzione. Puntare su un terzino di livello o accontentarsi di un giocatore con meno appeal per puntare tutto su Douglas Costa. Un rebus che verrà risolto nei prossimi giorni. Una decisione che condizionerà gran parte dell’attuale sessione di calciomercato della Juventus.