Edicola: Milan, il prossimo colpo è Cuadrado? Juventus, incontro per Douglas Costa

Milan, idea Cuadrado per sbloccare De Sciglio

È Tuttosport a rilanciare una notizia circolata nella serata di ieri: "Milan, euforia al... Cuadrado". Secondo le ultime indiscrezioni infatti, Cuadrado potrebbe rientrare nell'affare che porterà De Sciglio a Torino.

La nostra opinione : I 6 milioni offerti finora dalla Juventus per De Sciglio non bastano al Milan per lasciar partire l'esterno difensivo "nato in casa". L'idea di aggiungere Cuadrado alla trattativa pare però un po' complicata: il colombiano infatti è stato riscattato dal Chelsea per 20 milioni di euro, la Juventus pare abbia già rifiutato un'offerta di 25 milioni dall'Arsenal e pare che la Vecchia Signora non intenda privarsene, se non per un'offerta quasi "monstre" (35 milioni o più). È vero, Montella e Cuadrado condividono lo stesso procuratore, ma questo non può significare che l'affare sia più verosimile: se il Milan vorrà puntare su Cuadrado, quindi, lo dovrà fare a prescindere dalla cessione di De Sciglio alla Juve.

Juventus: incontro per Douglas Costa

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe cercando di convincere Bernardeschi a firmare un contratto di 5 anni a 4 milioni, ma non molla la pista Douglas Costa: in programma un incontro per conoscerne il prezzo reale.

La nostra opinione: L'impressione è che la Juventus un "colpo" lo voglia assolutamente fare: al momento Bernardeschi ha la precedenza, ma giustamente è meglio lasciarsi una seconda opzione, per non legarsi troppo a un solo nome e poi magari rimanerne delusi. Giusto quindi incontrare il Bayern per capire la valutazione del giocatore e del suo contratto, anche se bisogna tenere conto del fatto che il brasiliano occuperebbe l'ultimo slot libero in rosa per gli extracomunitari, rendendo impossibili quindi obiettivi quali Aurier e Danilo.

Inter su Vidal: operazione da 40 milioni

Vidal più di Nainggolan, secondo gli ultimi aggiornamenti di calciomercato da casa Inter: per Premium Sport Luciano Spalletti non avrebbe dubbi su chi puntare per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Si parla di un affare da 40 milioni di euro per riportare in Italia l'ex juventino e di un ingaggio da 8 milioni di euro da spalmare.

La nostra opinione : Sistemato il fair-play finanziario, Sabatini ora può scatenarsi sul mercato: uno dei reparti da rinforzare con un nome di grido e sostanza è di certo il centrocampo. I segnali pro-Roma lanciati da Nainggolan, che fatica a lasciare la Capitale, pare abbiano convinto la dirigenza nerazzurra a cambiare obiettivo e quello di Vidal è un altro nome importante. L'arrivo di Tolisso in Baviera potrebbe in qualche modo giocare a favore dell'Inter, ma è chiaro che serve un segnale d'assenso da parte del giocatore: solo la sua volontà di tornare in Italia potrebbe davvero far diventare possibile una trattativa per ora molto complicata da immaginare.