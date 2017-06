Berlusconi: "Donnarumma? Avrei trovato il modo per convincerlo a restare al Milan"

La tematica del rinnovo di Gianluigi Donnarumma continua ad incendiare il dibattito degli appassionati milanisti ed appassionati. A dire la propria sull’argomento non poteva mancare l’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi che, ospite di Porta a Porta, non si è limitato ad esprimere un’opinione sull’argomento ma ha anche ammesso quali passi avrebbe compiuto per trattenere il ragazzo e risolvere questa intricata situazione…

" "Fossi presidente penso che farei di tutto per non lasciarlo partire, ma bisogna anche capire un ragazzo che ha la possibilità di guadagnare lui e la sua famiglia 100milioni ...chi di noi non si comporterebbe come lui? Io, con le mie doti e le mie capacità di convincimento, avrei trovato una strada di mezzo per stare qualche altro anno al Milan e poi lasciarlo andare per il colpo della vita". "

In un’altra ospitata televisiva a Telelombardia, l’ex patron rossonero ha anche commentato queste prime settimane di corso cinese: “Sulla nuova gestione non mi permetto logicamente di dare alcun giudizio e spero che agiscano nel modo migliore per il bene della squadra, per rafforzare il Milan in vista del doppio impegno che è quello in Italia e quello in Europa al quale, io dico, dobbiamo fare onore e ho detto dobbiamo, non è un lapsus, perché io non più nulla a che fare con la proprietà, la gestione della squadra, ma sono e sarò sempre il primo tifoso del Milan? Quando mio padre mi portava allo stadio mi insegnava che dopo ogni vittoria bisognava prepararsi ad una nuova sfida, e dopo ogni sconfitta bisognava risollevarsi e lottare per vincere di nuovo. Io ho dolorosamente sofferto quello che sono stato costretto a fare però abbiamo alle spalle 30 anni di gloria e credo che questi saranno sempre ricordati da tutti i tifosi milanisti. Io sono diventato grazie a questo il presidente di club, numero uno, che ha vinto di più nella storia dei club mondiali".