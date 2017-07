Bernardeschi alla Juventus, è fatta! Alla Fiorentina 40 milioni di euro

Telenovela terminata. Dopo un tira e molla durato più di un mese, Federico Bernardeschi può considerarsi un giocatore della Juventus. Arriva dalla Fiorentina, pagato 40 milioni di euro più una percentuale (10%) sulla futura rivendita. Contratto di cinque anni a quattro milioni netti a stagione. Massimiliano Allegri può avere così il suo nuovo numero 10, il terzo giocatore offensivo mancino di questa Juventus, dopo Douglas Costa e Dybala, il quarto acquisto dopo il brasiliano, Szczesny e De Sciglio.

Negli States a breve

Ieri Bernardeschi non si era presentato a Moena nel ritiro della Fiorentina, ufficialmente per gastroenterite. Scusa più o meno credibile, ma testimonianza di un epilogo della sua avventura in viola. Oggi Juventus e club toscano hanno raggiunto la definitiva intesa. Il giocatore classe '94 di Carrara sarà bianconero e lascia Firenze dopo 93 presenze e 23 reti complessive. Da Roberto Baggio in poi, solo Felipe Melo e Neto sono passati direttamente dal club viola alla Juventus prima di Federico Bernardeschi, mentre Cuadrado ha intervallato una breve parentesi al Chelsea. L'ormai ex Fiorentina dovrebbe raggiungere la squadra nella tournée americana nei prossimi giorni insieme all'altro nazionale Under 21 Daniele Rugani.