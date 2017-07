Bernardeschi alla prova dei grandi: diventare un fuoriclasse alla Juventus nell'anno del Mondiale

È stato accolto da una folla vestita a festa e le aspettative su di lui sono molte alte. Federico Bernardeschi è chiamato alla prova dei grandi: la Juventus con Douglas Costa e l’ex viola ha completato un reparto offensivo davvero invidiabile e ricco di alternative. Ora i protagonisti avranno l’onore e l’onere di meritarsi sul campo la fiducia dimostrata nei loro confronti a suon di milioni di euro.

L’esplosione

Bernardeschi è reduce dalla stagione che l’ha visto sbocciare con la maglia della Fiorentina: 14 gol e 5 assist, di queste reti 11 sono arrivate in campionato e lo hanno eletto centrocampista più prolifico a braccetto con un certo Radja Nainggolan. Dopo un’annata contraddistinta più da ombre che da luci, il classe ’94 è stato il trascinatore della Viola nella prima parte del campionato 2016-2017. La trasformazione è avvenuta anche per merito di Paulo Sousa che dalla fascia destra l’ha accentrato in una posizione da trequartista più incline alle sue caratteristiche per un semplice motivo: se gioca vicino alla porta può essere micidiale.

Il film della stagione 2016-2017

A fine ottobre Bernardeschi comincia la sua scalata verso dei picchi di rendimento mai raggiunti in carriera. Nella trasferta di Cagliari, la Fiorentina vince 5-3 e spostato al centro il ragazzo segna la sua prima doppietta in Serie A, impreziosita da un assist. Fino a Natale Federico diventa il trascinatore della squadra, indossa la fascia da capitano nel match perso contro la Lazio e fornisce la prestazione che finora resta la migliore della sua carriera. Nel 3-3 contro il Napoli veste i panni del fuoriclasse. Da quel famoso giorno a Cagliari realizza 8 gol in 12 partite e 2 assist e chiude il 2016 al sesto posto nella classifica cannonieri.

La seconda parte della stagione non è, invece, all’altezza della prima e le voci di mercato, oltre a un infortunio alla caviglia, influiscono sulle sue prestazioni: contro l’Inter consegna un rigore ad Handanovic e viene sostituito subendo una pioggia di fischi dal Franchi che già si sente tradito… Il centrocampista chiederà scusa, ma la rottura è ormai solo questione di tempo.

Gianluigi Buffon, Federico Bernardeschi, Fiorentina-Juventus, Serie A, Getty ImagesGetty Images

Verso la consacrazione definitiva

Quanto vale realmente Bernardeschi? Di lui abbiamo visto varie versioni: quella svogliata e ciondolante per il campo e quella sfolgorante grazie alle sue conclusioni da fuori e anche su palla inattiva. Insomma, il problema del carrarese è sempre stata la continuità. Alla Juventus dovrà dimostrare di poter assorbire il salto in una squadra che lotta per la conquista del campionato e della Champions League: non sarà più la superstar attorno alla quale gira un’intera formazione, ma sarà un ingranaggio di una macchina che negli ultimi anni è stata vincente. Dovrà subire il turnover come tutti e adattarsi alle esigenze di un gruppo esperto.

Addio coperta corta

Madama, che con l’infortunio di Pjaca l’anno scorso si ritrovò a fare i conti con una coperta corta in attacco, ora gode di grandi alternative: Bernardeschi e Douglas Costa dovrebbero essere titolari rispettivamente a destra e sinistra con Dybala dietro a Higuain, ma il 4-2-3-1 di Allegri è ricco di opzioni in termini sia di posizioni (Bernardeschi può ad esempio ricoprire tutti i ruoli dell'attacco alle spalle del Pipita) che di alternative (a partire da Mario Mandzukic). Il suo processo di maturazione non è concluso, ma da uno studio di Mattia Fontana è emersa la sua dote principale: l'italiano, confrontato con Douglas Costa e Cuadrado, domina nella percentuale realizzativa (37,04% contro il 28,5% di Douglas Costa e il 18,1% di Cuadrado, rigori esclusi). E' anche il migliore per percentuale di tiri in porta sui tiri complessivi, fatto decisamente importante se si considera che stiamo parlando del giocatore che – dei tre – ha tirato e segnato di più nell’ultimo campionato. In definitiva, Bernardeschi dovrà farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa e se Allegri non lo vincolerà al presidio della fascia limitando al contempo i suoi compiti in fase di copertura, potrà davvero sfoderare tutto il suo talento. Dieci o non dieci, il suo sinistro non potrà fallire la prova dei grandi con vista sul Mondiale di Russia 2018.