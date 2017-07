Bernardeschi è ufficialmente un giocatore della Juventus: "Ho sentito il calore della gente"

Federico Bernardeschi è ufficialmente un giocatore della Juventus. A comunicarlo la società bianconera attraverso sito e pagine social del club. E' questo l'ultimo atto di un accordo che era ballo da tempo, con il giocatore che sin dall'inizio del mercato estivo desiderava, e ha ottenuto, il passaggio in bianconero, con buona pace della Fiorentina e dei suoi tifosi che non l'hanno presa affatto bene. L'operazione di mercato porterà circa 40 milioni nelle casse viola più il 10% sulla futura rivendita.

Domani il centrocampista, che potrebbe ereditare la pesante maglia numero 10 che fu, per ultimo, di Paul Pogba ma che rievoca campioni del calibro di Michel Platini, Roberto Baggio e Alessandro Del Piero, partirà alla volta degli Stati Uniti per raggiungere i compagni in tournée e mettersi a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, che dovrebbe trovargli un posto nel “tridente” che solitamente gioca alle spalle di Higuain,

Subito molto positiva l'accoglienza del mondo bianconero, con circa 250 tifosi che hanno accolto Bernardeschi questa mattina al suo arrivo a Torino con cori e grande entusiasmo, invocando per lui proprio la maglia numero 10, simbolo di classe e personalità, quelle che il toscano dovrà dimostrare di avere anche con la maglia bianconera.

Le prime parole da bianconero

" Provo tante emozioni, devo ringraziare tutti. Appena sono arrivato c'era tanta gente ad accogliermi, mi hanno fatto sentire il calore. Obiettivi? Arrivo per mettermi a disposizione dell'allenatore e della squadra, a livello personale vedremo più avanti. Sono qui per aiutare, sia l'ambiente Juventus che la squadra. Buffon? L'ho sempre detto e ripetuto, Gigi è un esempio per tutti a livello nazionale e internazionale, figuriamoci nella nostra città (Carrara, ndr). Bisogna seguirlo: adesso sarà il mio capitano e gli voglio dire grazie. La mia posizione in campo? Come meglio ritiene il mister, non ho problemi: ho fatto parecchi ruoli, sono a disposizione per qualsiasi ruolo "