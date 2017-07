Bernardeschi non si presenta al ritiro della Fiorentina inviando un certificato medico, Juve vicina

Federico Bernardeschi era atteso oggi nel ritiro della Fiorentina a Moena, dopo aver esaurito il suo periodo di vacanze a seguito degli Europei disputati con la nazionale azzurra Under 21, ma il classe 1994 non si presenterà: il calciatore ha fatto pervenire alla società un certificato medico che dovrebbe giustificare la sua assenza a questa convocazione in ritiro. Il suo rientro, inizialmente previsto per il 17 luglio, è stato posticipato alla serata di oggi: Bernardeschi non si presenterà, come detto, e la chiusura della trattativa con la Juventus sembra avvicinarsi sempre di più sulla base di 40 milioni più 5/6 di bonus.

Questo il bollettino medico della Fiorentina:

" La Fiorentina informa che Federico Bernardeschi non raggiungerà il ritiro di Moena in quanto affetto da gastroenterite acuta. Tale patologia costringe il calciatore ad osservare 4 giorni di riposo, come attestato dalla certificazione medica inviata "