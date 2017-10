Biglia: "Suso può essere il Messi del Milan. Ingiuste le critiche a Montella e Bonucci"

Lucas Biglia sarà l’ago della bilancia in casa Milan nell’attesisissimo derby, il suo primo. Da lui passeranno palloni importanti, che scotteranno, giocate decisive e non. Dall’altra parte sarà Borja Valero a contendersi il primato a centrocampo. Dai due trentenni, insomma, dipenderà l’esito della gara. E se Borja Valero ha già confessato le sue idee per il match, tocca ora all’argentino dire la sua sulla qualificazione mondiale, su Montella e sulla prestazione che la squadra dovrà mettere in campo. Ecco cosa ha detto alla Gazzetta dello Sport:

La qualificazione ai mondiali?

" Io, Messi, Dybala, Mascherano, Di Maria e Salvio ci siamo organizzati con un volo privato in modo da essere in Europa già mercoledì notte. Di questi dieci giorni mi resta una grande gioia, ma anche molta pressione e sofferenza. Sono rimasto quasi ventiquattrore senza riuscire a dormire. Bisogna essere bravi a staccare un po’, ma non del tutto, altrimenti rischi di crollare. "

Derby

" E’ una partita che ci può cambiare la stagione. Occorre dimostrare di essere all’altezza delle big del campionato, di puntare a cose importanti. Se l’Argentina non poteva sbagliare, nemmeno il Milan può farlo. "

Condizione fisica

" Sono un generoso e quando mi sono infortunato ho sempre sfidato i dottori per poter rientrare prima. Non è colpa mia se succede come quella volta con Felipe Melo a San Siro, quando ricevetti un calcio sul collo che mi fece stirare un nervo.Rimasi fermo quasi dieci giorni con cure a base di cortisone, e per non dire quello che avevo davvero, dissero che avevo un problema a un polpaccio. "

Bonucci e la fascia di capitano

" In questa squadra ci sono tanti capitani. Per quanto riguarda Bonucci, per tutto ciò che rappresenta direi che la fascia è stata data alla persona giusta. Trovo che stia ricevendo critiche ingiuste ed eccessive. Per fortuna ha il carattere per sopportare tutto questo. "

Montella

" E’ una grande persona e un grande allenatore, non crederete mica che sia facile per un tecnico mettere insieme undici giocatori nuovi. Siamo tutti con lui al 100%. Non sarebbe davvero bello cambiare ora. "

Il Messi del Milan? Può essere Suso

" Suso. Non voglio mettergli troppa pressione, ma deve iniziare a rendersi conto che se hai qualità superiori occorre metterle a disposizione. "

Il fioretto in caso di successo nel derby

" Io sono molto religioso e devoto alla Virgen de Lujan, in Argentina. Me la farò a piedi da casa al santuario, sono circa 50 chilometri. "

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)