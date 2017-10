Bologna insaziabile: suo il derby emiliano contro la Spal e sesto posto

Chi lo ferma più questo Bologna! Gli uomini di Donadoni, superando la Spal per 2-1 nel derby tutto emiliano che non si giocava nella massima serie da mezzo secolo, allunga a tre la striscia di successi consecutivi e vola al sesto posto a braccetto con la Sampdoria. Le matricole di Semplici, invece, non vincono da quasi due mesi e sprofondano al terzultimo posto insieme al Sassuolo. Al Dall'Ara, gara praticamente a sole tinte rossoblù, firmata dal gol di Poli e dall'autorete di Salamon (al termine di una super azione di Donsah), anche se alla fine del primo tempo i ferraresi si sono visti negare un penalty dubbio che, se fosse stato concesso e trasformato, avrebbe cambiato il corso della contesa: Antenucci, con un gran destro a giro, segna una rete tardiva per le speranze biancazzurre.

La cronaca

Avvio a tinte rossoblù con un cross pericoloso di Mbaye che di un millimetro non trova la testa di Donsah, poi corner battuto da Viviani, incornata di Salamon che sfiora il secondo palo. La Spal esce dal proprio guscio intorno al quarto d'ora ma, a eccezione di un tentativo di Paoloschi, non riesce a mordere sotto porta. Proprio sul momento più bello degli ospiti, il Bologna va in vantaggio grazie a una splendida azione corale: dalla destra Verdi apre il compasso e pesca Di Francesco sull'altro versante, cross per Palacio, sponda di testa per l'inserimento di Poli che in scivolata beffa Gomis, festeggiando nei migliore dei modi la sua 200esima presenza in Serie A. Prima dell'intervallo, Palacio si mette in proprio e mette a sedere l'intera difesa biancazzurra, ma Gomis in uscita gli nega l'impresa; poi l'arbitro Guida, con l'ausilio del Var, nega un rigore richiesto dai ferraresi per un presunto fallo di braccio di Verdi.

Al rientro dagli spogliatoi, gli uomini di Donadoni riprendono il pallino del gioco e calano il bis al 49': Donsah sradica un pallone nella propria trequarti, sontuoso coast to coast del centrocampista ghanese che triangola con Verdi e da posizione defilata scarica un potente destro rasoterra, deviazione di Salamon che regala ai rossoblù l'autogol del 2-0. All'88', però, Antenucci trova il destro potente a giro che accorcia il risultato e costringe il Bologna a rintanarsi nella propria trequarti per difendere il vantaggio.

La statistica

Prima del gol di Mirco Antenucci, la Spal era l'unica squadra della Serie A a non aver ancora segnato in trasferta. Terzo successo per il Bologna: era dalla stagione 2000/01 che i rossoblù non partivano così bene in campionato. Prima vittoria casalinga per i felsinei, dopo tre affermazioni esterne.

Il migliore

Godfred DONSAH - Salamon gli nega la gioia dell'iscrizione del cognome sul tabellino, ma al di là dell'autogol il 2-0 è tutto suo: sontuoso coast to coast dalla propria trequarti, a dimostrazione che il ghanese è tornato devastante come al suo arrivo in rossoblù due anni fa.

Il peggiore

Federico VIVIANI - Perde la bussola a centrocampo e, se non gira lui, sbanda tutta la truppa.

Il tweet

Il tabellino

Bologna-Spal 2-1

Bologna (4-3-2-1): Mirante; Mbaye (73' Torosidis), Helander, Gonzalez, Masina (58' De Maio); Donsah, Pulgar, Poli (57' Taider); Verdi, Palacio; Di Francesco. All. Donadoni

Spal (3-5-2): Gomis; Salamon, Vicari (70' Mattiello), Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora (57' Rizzo), Costa; Antenucci, Paloschi (56' Borriello). All. Semplici

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata

Reti: 30' Poli (B), 50' aut. Salamon (B), 88' Antenucci (S)

Ammoniti: Masina (B), Pulgar (B)

Espulsi: nessuno