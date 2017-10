Bologna-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Bologna (4-3-3): Mirante; Krafth, De Maio, Helander, Masina; Pulgar, Donsah, Poli; Verdi, Destro, Di Francesco. All. Donadoni

Indisponibili: Torosidis, Palacio, Mbaye, Taider, Keita

Squalificati: Gonzalez

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. All. Inzaghi

Indisponibili: Wallace, Anderson, Basta

Squalificati:

Statistiche Opta

La Lazio è l’avversaria contro cui il Bologna ha segnato più gol in Serie A (173) – inoltre solo contro la Roma (48) ha ottenuto più successi (44).

I rossoblu però non hanno vinto nessuno degli ultimi otto incroci contro la Lazio in Serie A: quattro successi biancocelesti e quattro pareggi nel parziale.

Il Bologna è rimasto a secco di gol in quattro delle ultime cinque partite interne di campionato contro la Lazio: aveva realizzato 11 reti nelle precedenti cinque.

Sono quattro le vittorie esterne consecutive della Lazio in campionato, partite in cui ha sempre segnato almeno due gol: è dal dicembre 2002 che la squadra biancoceleste non infila cinque successi di fila fuori casa.

Il Bologna ha subito gol in 12 delle ultime 13 gare casalinghe di Serie A.

La Lazio ha raccolto 22 punti fin qui: con almeno un pareggio a Bologna stabilirebbe il suo nuovo primato nelle prime 10 giornate di Serie A.

Il Bologna è l’unica squadra di questo campionato a non aver ancora subito gol nella prima mezz’ora di gioco e quella, al pari della Roma, che ne ha subiti di meno nel primo tempo (uno).

Ciro Immobile ha segnato quattro gol nelle ultime tre gare di Serie A giocate contro il Bologna, tra cui una doppietta al Dall'Ara nello scorso campionato.

Immobile ha trasformato quattro rigori in quattro presenze consecutive: l’ultimo a riuscirci in Serie A era stato Zlatan Ibrahimovic col Milan nel dicembre 2011.

Filip Helander ha segnato tre gol in Serie A: due di questi sono arrivati contro la Lazio, con le maglie di Verona e Bologna.