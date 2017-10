Bonucci espulso, Milan bloccato e la crisi continua: è 0-0 col Genoa

Più della partita si parla dell’espulsione di Bonucci: rosso diretto, su punizione offensiva, per una gomitata a Rosi. Il capitano salterà (almeno) Chievo e Juventus: il Milan riparte in dieci e gioca una partita a viso aperto contro il Genoa dopo aver dominato il primo quarto d’ora. Le chance più nette sono per Borini – destro rasoterra di prima intenzione dal limite, parato in tuffo da Perini - e Bertolacci con un destro a giro che sfiora l’incrocio. Suso migliore in campo; Bonaventura infortunato a metà ripresa.

La cronaca

Il Milan deve vincere e parte forte con un colpo di testa di Calhanoglu, un tiro al volo strozzato da Biglia e la grande parata in tuffo di Perin su un destro rasoterra dal limite di Borini. Al venticinquesimo, su calcio di punizione a favore dei rossoneri, Bonucci stende Rosi con una gomitata per aggirare la marcatura e il difensore del Grifone resta a terra sanguinante: seguono istanti di tensione, Giacomelli consulta il VAR ed espelle il capitano.

Franck Kessié Milan Genoa 2017LaPresse

Qui inizia un'altra partita con Romagnoli al posto di Calhanoglu e un'intatta voglia rossonera di fare risultato alimentata da Suso, ma l'inferiorità numerica si fa sentire e Kalinic ha le polveri bagnate. La ripresa è apertissima e giocata a viso aperto: Bertolacci sfiora il gol dell'ex all'incrocio e infine Zapata recupera in corsa su Lapadula lanciato in porta da Taarabt. Il Milan non vince da 4 giornate in campionato e l'aria su Milano, sotto il cielo rossonero, si fa sempre più pesante.

Serie A 2017/18, Milan-GenoaLaPresse

Il tabellino

Milan (3-5-2): Donnarumma; Zapata, Bonucci, Rodriguez; Borini, Kessié, Calhanoglu (26’ Romagnoli), Biglia, Bonaventura (67’ Calabria); Suso, Kalinic (84’ Cutrone). Allenatore: Vincenzo Montella

Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Rosi (52’ Lazovic), Rigoni (77’ Ricci), Veloso, Bertolacci, Laxalt; Taarabt, Galabinov (52’ Lapadula). Allenatore: Ivan Juric

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste

Ammoniti: Zukanovic, Taarabt

Espulso: Bonucci 25’