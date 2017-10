Bonucci squalificato per due partite: salta il Chievo e la Juventus per la gomitata a Rosi

Ecco le motivazioni della squalifica di due giornate comminata al capitano del MIlano Leonardo Bonucci (Dal comunicato del giudice sportivo sul sito ufficiale della Lega Serie A); nessuno sconto per l'ex Juventus che sarà dunque costretto a saltare la sfida contro il suo recente passato:

" Condotta gravemente antisportiva per avere, al 24° del primo tempo, durante un'azione, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria, procurandogli danni fisici. "

Le squalifiche del giudice sportivo:

2 giornate: Leonardo BONUCCI

1 giornata: Francesco CASSATA; Giancarlo GONZALEZ; Mario MANDZUKIC; Bruno ZUCULINI

Per quanto riguarda gli allenatori, ammonito Gigi Del Neri dell'Udinese "per avere, al 5° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale". Ammenda di 15mila euro al Napoli per lancio di petardo, di 12mila all'Inter per "un coro denigratorio di matrice territoriale, nonché per avere esposto uno striscione di contenuto offensivo nei confronti della tifoseria avversaria".