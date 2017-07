Borja Valero si presenta: "Non avrei mai lasciato Firenze, ma la situazione era insostenibile"

Il centrocampista spagnolo classe 1985, dal ritiro di Riscone di Brunico, si è presentato da nuovo giocatore dell'Inter: "L'Inter ha fatto di tutto per portarmi qui, dopo questi mesi di problemi alla Fiorentina con la nuova direzione sportiva avevo bisogno di cambiare". Parlando di Firenze, lo stesso Borja Valero è molto sincero:

" Mi piace essere sincero, non sarei mai partito da Firenze ma dopo quei problemi la situazione era insostenibile. I problemi sono legati alla nuova dirigenza sportiva, non la vedevamo allo stesso modo. Non credo mi considerassero importante come sono sempre stato a Firenze "

Spalletti lo ha voluto fortemente e già lo aveva cercato l'estate scorsa alla Roma: "È importante che ci sia lui, ha dimostrato di essere molto bravo. Mi piacerebbe essere utile dentro e fuori dal campo, ho tanta esperienza anche all'estero e penso di poter essere un aiuto anche per i giovani".

Sulla sua posizione in campo, risponde così: "Mi ritengo un centrocampista polivalente, posso giocare un in tutte le posizioni in mezzo, anche più avanti o più dietro. A me piace giocare al calcio e voglio sfruttare questi anni". L'Inter è una nuova avventura che volevo fare, sono qui per fare il meglio: la rosa è molto competitiva e ci sono giocatori forti".