Buffon: "A Cardiff non è successo nulla. Bonucci? La Juventus andrà avanti"

Ultima stagione per Gigi?

" Vivo questi momenti con ancor più felicità e spensieratezza. Sapere che questo potrebbe essere il mio ultimo anno è accattivante "

Così Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, a proposito del suo futuro e della possibilità di appendere le scarpette al chiodo dopo il Mondiale in Russia. "Le emozioni sono quelle che ti accompagnano sempre all'inizio di un percorso", ha spiegato il capitano bianconero dopo l'amichevole con il PSG a Miami. "C'è tanta voglia di far bene, di sudare".

" L'obiettivo è sempre competere per i traguardi più importanti anche se quello primario è migliorarsi "

Buffon si è poi soffermato sul clima di entusiasmo che sta accompagnando i bianconeri nella tournée americana. Ad assistere all'amichevole del MetLife Stadium erano in 82mila: "Aver giocato contro il Barcellona ha aiutato ma un pubblico del genere dimostra che anche negli Stati Uniti il calcio sta riscuotendo interesse. Avversari tosti? Sono partite particolari. Servono a trovare la miglior condizione e per delle verifiche e delle conferme sia individuali che di squadra, ma non vanno esasperate".

" Una quindicina di anni fa giocammo a New York contro il Milan la Supercoppa italiana e allora eravamo le squadre europee più 'splendenti', ma allo stadio c'erano la metà delle persone di questa volta. Evidentemente il calcio in questa terra è cresciuto "

"A Cardiff non è successo nulla"

" Cardiff ha lasciato frustrazione per aver perso una finale a cui tutti tenevamo molto. Quello che si è detto dopo mi interessa poco, ma torno a ripetermi per essere chiaro e onesto nei confronti dei tifosi: abbiamo perso perché abbiamo trovato una squadra superiore "

Così Gigi Buffon, portiere della Juventus, rievocando la sconfitta nella finale di Champions League accompagnata da presunti retroscena su liti e tensioni nell'intervallo.

" Non è accaduto assolutamente nulla. E se se dico questo è perché voglio che la gente della Juve sappia che il nostro attaccamento e la nostra professionalità non potevano certo essere destabilizzati da fantomatiche liti "

"Bonucci? La Juve andrà avanti"

" Leo è stato un punto fermo della nostra squadra. Lo ringrazio e lo ringrazieremo sempre per quanto ha dato alla causa. La Juve ha sempre avuto grandi campioni. Alcuni se ne sono andati, altri sono rimasti, altri ancora arriveranno e altri ancora se ne andranno, ma la Juve andrà avanti "