Buffon: "Miglior portiere? Meritato. Continuo solo se vinco la Champions, poi c'è Szczesny"

All’indomani del premio ricevuto dalla FIFA come miglior portiere della stagione 2016-2017, Buffon esprime tutta la sua soddisfazione per questo riconoscimento, sperando che non sia l’ultimo della sua carriera alla Juventus. Il portiere di Carrara, inoltre, tiene a ringraziare tutta la squadra per aver vinto questo premio...

" Ero davvero soddisfatto, felice ed orgoglioso di ricevere un riconoscimento per nulla scontato e meritato per quanto ho fatto. Poche volte ho provato un mix di emozioni talem la più grande gioia sta nella consapevolezza che, se non avessi alle mie spalle un club così importante e una squadra così forte, non avrei mai potuto raggiungere questo traguardo. La condivisione, si tratti di dolori o di gioia, è senza dubbio l'aspetto più bello degli sport di squadra "

Nel week end c’è stata la sfida contro l’Udinese e la vittoria per 6-2 su un campo difficile, e in 10 contro 11. La Juventus ha mostrato una compattezza di squadra che ancora non aveva fatto vedere ad inizio stagione. È la partita della svolta?

" Per caratteristiche, penso di essere un portiere che semplifica gli interventi. Non è qualcosa che faccio appositamente ma, per natura, non ho doti acrobatiche, e questo potrebbe essere anche un mio difetto. A Udine ho fatto quello che dovrei fare sempre, perché questo è il mio lavoro e se ho l'ambizione e la pretesa di rimanere a certi livelli e godere di un certo tipo di considerazione, questo è ciò che devo fare in ogni partita. Il match contro l'Udinese è stato un bel banco di prova, la partita in sé aveva delle difficoltà, e lo svantaggio iniziale non ha fatto che confermarle. Eravamo stati bravi a recuperare e ribaltare la situazione, poi l'espulsione di Mandzukić ha fatto sì che le cose si facessero ancora più complicate. Proprio nel momento più difficile, però, siamo riusciti a trovare una compattezza di spirito tale da consentirci di vincere una gara determinante e complicata "

C’è una certezza, questa sarà la sua ultima stagione...

" Ho approcciato questa nuova annata con grande entusiasmo e con una certa tranquillità di fondo. Ti aspetti sempre che, magari, arrivando quasi ai titoli di coda, la casualità e la vita ti vengano un po' incontro a semplificarti le cose. Invece, come mi è capitato spesso, sia a livello personale che a livello professionale, le cose semplici non mi sono mai piaciute e ho dovuto tirarmi su le maniche anche stavolta. Già ad ottobre ci stiamo giocando tanto, sia con la Juve, sia con la Nazionale "

A meno che non arrivi la vittoria della Champions. A quel punto bisognerà chiedere a Szczesny di giocare le due partite del Mondiale per club...

" Questa la mia ultima stagione? Sono convinto delle scelte che intraprendo. Non ho paura del futuro, anzi, lo affronterò con desiderio di mettermi alla prova. Un anno o due in più non aggiungererebbero nulla a ciò che ho già fatto, e ci vorrebbe un senso particolare per andare avanti. L'unico caso potrebbe essere, qualora vincessimo la Champions League, proseguire per giocare la Coppa del Mondo per Club. In quel caso, penso che Szczesny un paio di partite me le possa far giocare. Ma con un portiere come lui alle mia spalle, credo sia normale che io mi faccia da parte il prossimo anno "