Cagliari-Benevento: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Cagliari (3-4-1-2): Rafael; Capuano, Pisacane, Andreolli; Dessena, Cigarini, Ionita, Padoin; Joao Pedro; Pavoletti, Farias. All. Lopez

Indisponibili: Cragno, Cossu

Squalificati:

Benevento (4-3-1-2): Brignoli; Venuti, Djimisti, Antei, Letizia; Cataldi, Memushaj, Chibsah; Ciciretti; Iemmello, Coda. All. De Zerbi

Indisponibili: Costa

Squalificati: Lucioni

Statistiche Opta

Nessun precedente tra Cagliari e Benevento tra Serie A e B: un incrocio nella Coppa Italia 1982/83, terminato col punteggio di 1-1.

Il Cagliari ha vinto cinque delle ultime sei partite di Serie A contro squadre neopromosse (1N).

Il Cagliari ha perso le ultime tre gare casalinghe di campionato: in Serie A non è mai arrivato a quattro ko interni di fila.

Più in generale, i sardi hanno perso tutte le ultime cinque partite di campionato, segnando in una sola di queste: è da gennaio 2013 che non arrivano a sei sconfitte consecutive in A.

Il Benevento è diventata la prima squadra nella storia della Serie A a perdere tutte le prime nove partite stagionali.

I campani hanno segnato solo due gol finora (almeno tre in meno di qualsiasi altra squadra), nessuno dei quali nei secondi tempi (unica squadra a secco nelle riprese).

Il Benevento ha una percentuale realizzativa del 2%: dei 92 tiri tentati (esclusi quelli respinti) solo due sono stati trasformati in gol.

Il Cagliari ha subito ben cinque gol nel primo quarto d’ora di gioco, più di tutti in questo campionato.

Diego Farias non trova il gol da 733 minuti in Serie A (10 presenze): è la sua striscia di astinenza record nel massimo campionato.

Pietro Iemmello, invece, ha effettuato un solo tiro nello specchio nelle ultime tre presenze di campionato (236 minuti giocati).