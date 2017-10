Genoa corsaro a Cagliari: 3-2 alla Sardegna Arena. Fischi per i padroni di casa. Rastelli a rischio

Il Genoa di Ivan Juric ottiene una vittoria preziosa e meritata sul campo del Cagliari di Rastelli. Il Grifone ha costruito la vittoria nel primo tempo grazie ai gol di Galabinov e Taarabt. Nella ripresa l'ex Pavoletti ha riaperto la partita al 48' ma al 75' Rigoni ha ristabilito le distanze. Al 79' Massa ha concesso, grazie al Var, un rigore al Cagliari per fallo di mano di Miguel Veloso: Joao Pedro tiene in vita i sardi. Il Genoa, però, non si fa riprendere nel finale, come avvenuto nelle ultime partite, vince meritatamente e sale a quota 5 punti, mentre il Cagliari, contestato dai tifosi, resta fermo a 6. Rastelli trema.

La cronaca

Il Genoa passa in vantaggio al primo affondo con Galabinov che dopo essere stato servito da Taarabt, controlla e fredda Cragno di destro, all’8’. Il Cagliari risponde quasi subito con il destro al volo di Pisacane servito da Cigarini: para Perin. Al 16’ Galabinov cestina un ottimo contropiede con un diagonale di sinistro che finisce fuori. Al 23’ Barella va al tiro dalla distanza impegnando Perin che la mette in corner. 29’, tiro di sinistro di Galabinov: Cragno para. Passano 2 minuti e ancora il portiere del Cagliari è protagonista con un miracolo sul colpo di testa dell’ex Rossettini. Al 35’ il Genoa raddoppia con Taarabt dopo una bellissima azione corale da parte della squadra di Juric.

Nella ripresa parte subito forte il Cagliari che accorcia le distanze al 48’ con il primo gol in campionato di Leonardo Pavoletti, di testa su assist del neo entrato Faragò. Un minuto dopo Taarabt impegna Cragno, mentre Joao Pedro al 50’ fa venire i brividi a Perin con un tiro a giro da fuori area che termina di poco a lato. Al 55’ Joao Pedro impegna ancora Perin con un bel tiro di sinistro ben respinto dall’estremo difensore del Genoa. Rigoni chiama alla parata Cragno al 59’. Al 62’ Cragno compie l’ennesimo miracolo della sua partita sul tiro di sinistro di Galabinov e si fa anche male. Minuto 72’ colpo di testa di Ioniti: para agevolmente Perin. Al 75’ Rigoni segna di testa da calcio d’angolo e 4 minuti dopo Joao Pedro la riapre su rigore per fallo di mano di Miguel Veloso, concesso con l’ausilio del Var. Nel finale il Genoa ha una tripla occasione per segnare con Laxalt che centra il palo, Galabinov che centra Rafaele con Omeonga che la mette fuori. Farias al 91' ha la palla del pareggio ma la spreca malamente.

La statistica chiave

Il gioco corale e il primo tempo aggressivo hanno fatto la differenza in favore del Genoa che ha ampiamente meritato la vittoria.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Adel Taarabt 7- Letteralmente scatenato l'ex esterno offensivo del Milan. Serve l'assist dell'1-0 a Galabinov e segna il gol del 2-0. Il classe '89 sembra essersi ritrovato sotto l'ala protettiva di Juric.

Il peggiore

Gregory van der Wiel 5- Abulico, mai nel vivo del gioco. Dovrebbe portare qualità ed esperienza ma oggi non ha mostrato nessuna delle sue qualità.

La dichiarazione

Ivan Juric- L'allenatore del Genoa ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Abbiamo avuto tante palle gol concedendo poco, oggi abbiamo strameritato la vittoria. Era importante essere liberi di testa, cattivi, ma soprattutto giocando a calcio perché così si vincono le partite. Taraabt sta diventando di nuovo un giocatore, Bertolacci ha fatto finalmente una prestazione da Bertolacci, Galabinov doveva ambientarsi"

Il tabellino

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno (64’ Rafael); van der Wiel (46’ Faragò), Romagna, Pisacane, Padoin; Ionita (76’Sau), Cigarini, Barella; João Pedro; Farias, Pavoletti.

GENOA (3-5-2): Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Rosi, L. Rigoni (85’ Omeonga), Bertolacci (90' Brlek) Veloso, Laxalt; Galabinov, Taarabt (75’ Ricci)

Reti: 8’ Galabinov (G), 35’ Taarabt (G), 48’ Pavoletti (C), 75’ Rigoni (G), 79’ Joao Pedro (C)

Ammoniti: Barella (C), Pavoletti (C)