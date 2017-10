Cagliari-Genoa: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Andreolli, Pisacane, Capuano; Barella, Cigarini, Ionita; Joao Pedro; Pavoletti, Farias. Allenatore: Massimo Rastelli

Indisponibili: Cossu, Melchiorri

Squalificati:

Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Bertolacci, Veloso, Rigoni, Laxalt; Galabinov, Taarabt. Allenatore: Ivan Juric

Indisponibili: Centurion, Migliore, Spolli

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Cagliari ha vinto la sfida più recente contro il Genoa in A dopo che aveva raccolto un solo punto nelle precedenti tre – questa è stata la sfida in cui i sardi hanno segnato più reti contro i liguri in campionato (4-1).

Il Cagliari è imbattuto in casa in Serie A contro il Genoa da cinque gare (4V, 1N): i sardi hanno realizzato 2.4 gol di media a partita in questo parziale.

Il Cagliari arriva da tre sconfitte consecutive di campionato: i sardi non perdono quattro partite di fila in Serie A da aprile 2015.

I sardi inoltre non hanno trovato la rete nelle tre gare di Serie A più recenti: non restano a secco per quattro partite di fila nella massima serie da ottobre 2008.

Il Genoa ha eguagliato la propria peggiore partenza nella storia della Serie A: due soli punti raccolti dal Grifone nelle prime sette partite giocate, come nella stagione 1957/58.

Nessuna squadra ha concesso più gol nel primo quarto d’ora di partita di Cagliari e Genoa (tre ciascuna) in questa Serie A – i sardi sono ancora a secco nella stessa frazione.

11 le reti concesse dalle due squadre finora in campionato: entrambe hanno subito quattro gol da palla inattiva e sette su azione.

Solo contro Livorno (sette) e Genoa (sei) Goran Pandev ha realizzato più gol che al Cagliari (cinque) in Serie A – il macedone è però a secco da sette gare di campionato.

João Pedro ha partecipato attivamente a tre dei quattro gol segnati finora dal Cagliari in campionato: per il brasiliano due reti e un assist.

Leonardo Pavoletti (23 gol in 45 apparizioni con il Genoa in A) è alla ricerca di un gol che in campionato manca da ottobre 2016 (13 partite a secco).