Cairo blinda apparentemente Andrea Belotti, ma il discorso con il Milan non è affatto chiuso

"Belotti ha un clausola per l’estero, un altro anno al Torino è una cosa buonissima per noi e lui. Io non voglio assolutamente vendere Belotti, non sono venuto qui a Bormio per lui. Non ho mai sentito il Milan e non è vero che ho rifiutato 60 milioni. La clausola è per l’estero, se qualcuno arriverà in Italia con 100 milioni ci penseremo. La volontà di Belotti è importante come lo è quella del club".

"Prima di privarmene ci penserò cento volte. Voglio una squadra che punta in alto e faccia cose importanti, quindi voglio tenerlo. Potrebbe fare una grande stagione in prospettiva Mondiale, non vedo tutta questa attenzione per un giocatore che debba andare a tutti i costi da una parte o dall'altra. La volontà del calciatore è importante ma poi è anche importante la volontà della società, abbiamo un contratto e un impegno reciproco. Il ragazzo sa che puntiamo su di lui, ha fatto un anno strepitoso e vorremmo che lo rifacesse con noi. Se ci incontreremo? Io non sono venuto qui per vedere Belotti ma tutta la squadra, e per stare insieme ai tifosi. Possiamo anche non parlarci, non c'è niente da dire con il giocatore. Poi se ci vediamo e ci diciamo delle cose carine è meglio".

Ci perdonerà, ma le dichiarazioni di Urbano Cairo pronunciate ancora prima di incontrare Andrea Belotti, sembrano molto di facciata, di circostanza. Anche perché non c’è alcuna porta chiusa in faccia ai rossoneri in queste parole. Andrea Belotti non è fuori dal mercato e queste dichiarazioni, rilasciate dal presidente granata a margine dell’amichevole vinta per 3-1 contro l’Olginatese, confermano la volontà di base di Cairo di non vendere il giocatore, ma in generale la disponibilità a trattare nel caso in cui qualcuno si presentasse con le credenziali giuste.

Urbano Cairo, Torino, Serie B 2011-2012LaPresse

Una cosa è certa: in questo momento, Cairo non poteva pronunciare parole diverse. Però, se è vero che la volontà del giocatore conta (e nel calciomercato attuale conta sempre di più) non resta che attendere di capire quale sarà la prima mossa del gallo. La sensazione è che Belotti non voglia lasciarsi sfuggire questo treno per diventare protagonista di un Milan in forte ricostruzione ed ascesa, lui che ha come idolo una bandiera del Milan come Andriy Shevchenko.

Non farà sconti Urbano Cairo, così come non li ha fatti Claudio Lotito per Biglia: siamo su due piani di investimento economico completamente diversi, non c’è dubbio, però allo stesso tempo pare che la strategia della dirigenza rossonera sia quella di puntare dritto e con decisione su Belotti. Perso Morata, andato ufficialmente al Chelsea, perso Aubameyang, tolto dal mercato dal Borussia, non resta che Belotti. Mirabelli e Fassone hanno budget, o almeno così hanno dichiarato, per muoversi ancora e per regalare un ultimo fuoco d’artificio a questa estate già stupefacente a livello di mercato. Che poi, intendiamoci, se anche Belotti non dovesse poi arrivare la campagna di rafforzamento del Milan non perderebbe un grammo d’importanza. In tutto ciò, dunque, non è escluso che ad aver ragione possa essere lo stesso Cairo: la trattativa non è semplice, il Milan ci proverà ed il presidente del Torino non rifiuterà di sedersi ad un tavolo per trattare. Quindi, dichiarazioni a parte, tutto può ancora succedere, nonostante Cairo non voglia fare alcun passo indietro sulla valutazione del giocatore (80 milioni) e la proposta del Milan (40 milioni più Niang e Paletta) è ancora lontana dall'essere presa in considerazione dai granata.