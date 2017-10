Ancelotti: "Riposo per dieci mesi, poi riparto. Dove? Ancora non so"

" Ora sono in vacanza, vivrò il calcio un po' più da distante per i prossimi dieci mesi poi troverò un'altra squadra. Questo è il calcio, il nostro lavoro è è anche questo. L'esonero fa parte del nostro lavoro. Dove andrò? Io non lo so "

"Monaco è passato. Io sono sempre quello di una volta. Finita un'avventura, ne affronteremo un'altra". Lo ha detto Carlo Ancelotti, ex allenatore del Bayern Monaco, ai microfoni di Sky Sport a margine del premio Ghirelli e della presentazione del bilancio integrato della Figc a Torino. "Il rapporto è sempre stato buono con tutti e ho sempre portato rispetto. Non ho mai avuto problemi", ha dichiarato. Il tecnico di Reggiolo è stato più volte accostato a Milan, Roma e Nazionale:

" Io sulla panchina del Milan vedo Montella, su quella della Roma Di Francesco e su quella della Nazionale Ventura. Tre grandi tecnici che stanno lavorando molto bene. Il mio futuro? Vedremo più avanti "

Sarei stato qui anche se il Bayern non mi avesse cacciato", ha aggiunto Ancelotti. "Volevo raccontare il rapporto fra persone che c'è all'interno di una squadra e in cui mi devo porre come io sono: una persona calma, tranquilla, perché ho avuto una maestra, un padre e un primo allenatore calmo e tranquillo come Liedholm", ha aggiunto parlando dal palco. E proprio a proposito del Barone, Ancelotti ha detto: "Lui ha inciso moltissimo, aveva sempre un approccio calmo. Non era autoritario, ma era autorevole. Metteva soggezione". "Il mio modo di approcciare è quello. Spesso mi sono posto il problema, perché al Real dicevano che avevo un rapporto troppo forte con i calciatori, al Bayern che non avevo un buon rapporto con i calciatori. Ma io non voglio avere rapporti con i calciatori, ma con le persone", ha concluso.

" Ho ancora voglia di allenare tutti i giorni e non ho pensato di poter prendere una Nazionale. Per il momento non ci penso. Allenerei l'Italia nel momento in cui non avrò più voglia di allenare tutti i giorni e sempre che la Nazionale pensi ad un allenatore come me "

Su Sarri e il Napoli

" Sarri sta facendo un ottimo lavoro, ma non so se è l'anno buono per il Napoli. Ha idee molto chiare e i suoi giocatori riescono a svilupparle".Non so chi gioca il miglior calcio ora, è ancora presto. Da qui a dicembre è difficile vedere un calcio spumeggiante e strepitoso ed è anche normale non vedere squadre al top perché si rischia poi di pagare a marzo "