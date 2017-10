Del Piero fa le carte al campionato: "Juve sempre favorita ma la vedo più vulnerabile"

Con la fine della 'Bbc' "vedo una Juve più vulnerabile rispetto agli altri anni. Io la vedo sempre come la favorita numero uno, ma con meno margine. E questo Napoli è assolutamente da scudetto". E' l'opinione di Alessandro Del Piero, ex attaccante e capitano bianconero, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Sull'addio di Bonucci, passato al Milan:

" Giocare nella Juve lo ha reso migliore, e lui ha reso migliore la Juve. La società in questi anni ha sempre fatto dei cambiamenti, ma una fortezza come la Bbc non era stata toccata e non c’è dubbio che ci sia stata una grave perdita. Il Napoli dovrà essere bravo ad approfittare del periodo necessario a oliare nuovamente certi meccanismi "

Da quest'anno la '10' appartenuta a Del Piero la indossa Paulo Dybala: "E io sono felicissimo", ha assicurato l'ex bianconero. "Il 10 mica era una mia proprietà: prima di me l’ha indossato gente come Robi Baggio, Sivori e Platini. E ora c’è un fuoriclasse che ha tutto per restare alla Juve a vita, se anche lui lo vorrà. In questo inizio di stagione sta alzando l’asticella sempre più in alto, fa cose entusiasmanti". Da Del Piero poi parole di elogio per Sarri, "è una persona molto interessante, ma soprattutto è un grandissimo conoscitore di calcio. Basta vedere certi gol per capire che c’è dietro un percorso di anni". "Sarebbe piaciuto anche a me averlo come allenatore", ha aggiunto.