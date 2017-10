Calcio, Juventus: Mandzukic e Barzagli in gruppo, personalizzato per Dybala

Torino, 12 ott. (LaPresse) - A due giorni da Juventus-Lazio, e dopo aver ritrovato la maggior parte dei giocatori rientrati dalle rispettive Nazionali, tra cui Alex Sandro, unitosi questo pomeriggio ai compagni, e Dybala, che ha svolto un lavoro personalizzato, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri può iniziare a dedicarsi alla tattica. In attesa di ritrovare anche Bentancur e Cuadrado, attesi domani a Vinovo, il tecnico ha condotto un allenamento intenso che, dopo la parte atletica e gli esercizi di tecnica, ha visto il gruppo, cui si sono uniti Barzagli e Mandzukic, concentrarsi sui movimenti da replicare sabato all'Allianz Stadium contro i biancocelesti. Marchisio ha proseguito a lavorare per una parte della seduta con la squadra, e per una parte in differenziato e verrà rivalutato la settimana prossima. Domani, vigilia della sfida, la squadra sarà in campo nuovamente al pomeriggio e prima dell'allenamento Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa. L'appuntamento è per le 12.00 presso il Media Center di Vinovo.