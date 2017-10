Calcio, Milan: Biglia in gruppo, Kalinic e Antonelli a parte

Milano, 12 ott. (LaPresse) - Giornata intensa quella vissuta al Centro Sportivo di Milanello dove il Milan continua a preparare il delicato derby di domenica contro l'Inter. Ed è proprio sulla sfida di domenica che Mister Montella si sta concentrando, con la rosa che va completandosi con i rientri dei vari Nazionali. L'allenamento odierno è iniziato intorno alle 15.30 sul campo centrale con una fase di attivazione muscolare, basata su un percorso con ostacoli alti e bassi, corsa e balzi. A seguire si è lavorato sotto l'aspetto tattico. Ha chiuso la sessione una partitella a campo ridotto. Da segnalare la seduta personalizzata per Antonelli e Kalinic, con il bomber croato che resta in fortissimo dubbio per domenica. Biglia, al rientro dopo gli impegni con la Nazionale, ha lavorato in gruppo.