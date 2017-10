Calcio, Milan: terminato anticipatamente accordo con Adidas

Milano, 24 ott. (LaPresse) - Il Milan ha concordato con Adidas "la fine anticipata dell'accordo di sponsorizzazione tecnica alla fine della stagione 2017-2018". Lo comunica in una nota il club rossonero. "L'attuale partnership - si legge - iniziata il 1 luglio 1998, è stata costellata da un'importante serie di successi, per un totale di dodici trofei: 2 Coppe dei Campioni, 1 Coppa del Mondo per Club, 2 Supercoppe Europee, 3 Scudetti, 3 Supercoppe Italiane e 1 Coppa Italia". "Adidas - ricorda la nota - ha avviato la sua collaborazione con il club rossonero nella stagione 1978-1979, l’anno del decimo scudetto". Il Milan, "nel ringraziare Adidas per il consolidato rapporto", aggiunge che annuncerà presto il nome del nuovo sponsor tecnico. Il club ha "infatti, siglato un nuovo accordo globale di sponsorizzazione e licenza tecnica con una multinazionale di abbigliamento sportivo che inizierà dal 1 luglio 2018. L’identità del nuovo sponsor tecnico e i dettagli dell’accordo saranno rivelati nei prossimi mesi", conclude la nota.