Calcio, Sassuolo: rottura crociato per Letschert, Peluso operato al naso

Sassuolo, 3 ott. (LaPresse) - Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Questo l'esito degli accertamenti cui si è sottoposto il difensore del Sassuolo Timo Letschert, infortunatosi nel match contro la Lazio. Nei prossimi giorni, informa il club neroverde, saranno fatti ulteriori accertamenti e valutazioni. Fermo anche Federico Peluso che, nel corso della partita di domenica scorsa, ha riportato la rottura del setto nasale e per il quale si è provveduto ad un intervento chirurgico presso la Clinica Paideia di Roma per la riduzione della frattura stessa. Intanto il Sassuolo ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti allo Stadio Ricci. La squadra ha lavorato divisa in due gruppi: seduta defaticante per chi è sceso in campo contro la Lazio, per gli altri riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche e lavoro metabolico. Assenti i nazionali, a parte Davide Biondini e Nicholas Pierini. Domani i neroverdi sosterranno una doppia seduta sempre al Ricci.