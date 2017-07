Calciomercato, Juventus: Szczesny è a Torino per le visite mediche

Wojciech Szczesny è atterrato in mattinata a Torino per sottoporsi alle visite mediche, priam di diventare presto un giocatore della Juventus. Il portiere polacco, dopo due stagioni giocate in prestito alla Roma, arriva dall'Arsenal per circa dieci milioni di euro. Sarà il vice di Gianluigi Buffon, dopo l'addio di Neto in direzione Valencia. È in procinto di partire dalla Cina invece Mattia De Sciglio, che ha lasciato il ritiro del Milan e arriverà a Torino nelle prossime ore.