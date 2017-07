Calciomercato, Milan: offerta al Bayern Monaco per Renato Sanches

Dopo Musacchio, Kessie, Rodriguez, Andrè Silva, Calhanoglu, Borini, Conti, Biglia e Bonucci il Milan non ha intenzione di fermarsi. Il prossimo obiettivo infatti è già stato individuato ed è Renato Sanches del Bayern Monaco. Il centrocampista portoghese classe 1997 piace molto alla dirigenza rossonera che vorrebbe portarlo subito a Milano. Secondo quanto riportato da Record, un quotidiano portoghese, questa mattina, il Milan avrebbe proposto al Bayern un prestito oneroso biennale da 7 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Le cifre sono veramente molto importanti se si pensa che stiamo parlando di un ragazzo di nemmeno vent’anni.

Sanches non sembra rientrare nei piani di Ancelotti e infatti fino a ieri era molto probabile un suo ritorno al Benfica. Il Milan però fa sul serio e sembra essersi inserito con decisione nella trattativa. Sarebbe l’ennesimo colpo di un mercato stellare, in grado di far sognare seriamente tutti i tifosi rossoneri che già ieri hanno dimostrato tutto il loro entusiasmo per l’arrivo di Leonardo Bonucci.

Il centrocampista portoghese non ha avuto moltissimo spazio nella sua prima stagione in Bundesliga, solo 17 presenze e non tutte dal primo minuto. Ma i numeri delle precedenti stagioni al Benfica fanno pensare ad un futuro da campione. Il ragazzo ha sicuramente bisogno di fiducia e sembra proprio che il Milan gliela voglia dare. Nelle prossime ore ne sapremo certamente di più.

di Andrea Carbonari