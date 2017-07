Calciomercato, Napoli: ufficiale l'acquisto di Ounas

Il Napoli ha messo a segno il primo colpo del suo mercato. Direttamente dalla Francia è in arrivo l’esterno Ounas, nazionale algerino. Il giocatore, molto gradito da Sarri che è sceso direttamente in campo per convincerlo ad accettare la destinazione, si trasferisce a titolo definitivo. Tramite un post su instagram, Ounas ha già salutato i suoi ex compagni e tifosi del Bordeaux, dicendo “Non dimenticherò mai da dove vengo”. L’algerino, oggi a Roma a Villa Stuart per le visite mediche, si trasferisce al Napoli per un totale di 10 milioni di parte fissa più 2 variabili legati a bonus sia per quanto riguarda il cammino europeo che il posizionamento in campionato. Primo colpo in arrivo per Sarri: sarà Ounas il ricambio giusto per far fare il salto di qualità ai partenopei?