Calhanoglu è del Milan: al Bayer Leverkusen 22 milioni di euro più 5 di bonus

E il bello è che non è finita qui. Il mercato del Milan continua a gonfie vele, ma non se ne vede la fine. Se all’orizzonte vi è sempre l’atteso incontro con Gianluigi Donnarumma (fissato a lunedì), nel breve il duo Fassone-Mirabelli si appresta a ufficializzare l’acquisto di Hakan Calhanoglu dal Bayer Leverkusen. Il club tedesco, con il quale vi è stato un intenso scambio di e-mail in giornata, è destinato a dare l’ok alla proposta rossonera, permettendo al turco di essere a Milano già nella giornata di domenica: 22 milioni più 5 di bonus per il centrocampista. Un altro rinforzo per Vincenzo Montella, non l’ultimo.

Dopo la forza, ecco la qualità

Fino a questo momento, il Milan ha soprattutto messo nel motore muscoli e forza. Musacchio in difesa, Rodriguez sulla fascia sinistra, Kessié in mediana oltre al duo André Silva-Borini in attacco. Ora, ecco anche la qualità che il tocco di Calhanoglu può garantire in mezzo al campo. Non come regista (il giocatore inseguito a lungo e ancora non individuato viste le altre pretese della Lazio per Biglia), ma come interno o trequartista. Un classe 1994 perfetto sia per il 4-3-3 che per il 3-5-2 sul quale potrebbe virare Montella nella prossima stagione.

Altri tre colpi? Conti, Kalinic e Kjaer

Il restyling non è terminato. Mentre inizia parallelamente alla campagna acquisti anche quella cessioni, come testimonia il passaggio di Poli al Bologna, il Milan pensa anche ai ritocchi. Il primo obiettivo dopo Calhanoglu sarà Conti, per il quale lunedì sarà la giornata decisiva. Il punto d’incontro con l’Atalanta sembra essere stato trovato sulla base di 25 milioni di euro più una delle seguenti alternative: conguaglio economico di bonus, contropartita tecnica (Felicioli o Pessina) o rinuncia al 30% sulla rivendita futura di Petagna. A quel punto, si tornerà alla carica per Kalinic e si valuterà con l’avvio del ritiro l’opportunità di portare a Milanello anche Kjaer, già bloccato da Mirabelli ma tenuto in ghiaccio in attesa di cedere Paletta, Ely e Zapata.

Il mercato estivo del Milan:

GIOCATORE COSTO RUOLO Rodriguez 15 Esterno sinistro Musacchio 18 Difensore centrale Kessié 5 + 23 riscatto Centrocampista André Silva 38 Attaccante Borini 1 + 5 riscatto Attaccante Calhanoglu 22 + 5 bonus Centrocampista Conti 25 Esterno destro

Si potrebbe sfondare quota 150 milioni di euro

Ma quanto sta costando la prima sessione di mercato del Milan cinese? In attesa di Calhanoglu e Conti, il Diavolo ha speso 77 milioni ai quali aggiungere altri 28 tra bonus e riscatti per un totale di 105 milioni. Una cifra destinata ad alzarsi fino ai 124 milioni (157 con i bonus) con gli innesti provenienti da Bayer Leverkusen e Atalanta. Ma, se davvero si dovessero aggiungere anche Kjaer e Kalinic (al momento la Fiorentina chiede 30 milioni e l’offerta è di 25), si sfonderebbe quota 150 milioni più bonus. A quel punto, non resterebbe che sfoltire i molteplici esuberi e chiudere con la ciliegina sulla torta, il centrocampista da piazzare davanti alla difesa. Un ritocco per il quale forse si dovrà attendere. Almeno che qualcuno tra i vari Paletta, Ely, Zapata, De Sciglio, Kucka, Bertolacci, Niang, Suso, Lapadula e Bacca se ne vada. Ebbene sì, non è affatto finito il mercato del Milan...

Il Milan 2017/18 (regista a parte)?